Jimena Barón y Luciano Castro, cada vez más cerca

Jimena Barón reveló, la semana pasada, en "LAM" que está preparándose para su nuevo proyecto en el cine que la tendrá protagonizando junto a Luciano Castro. Pero, al parecer, entre ellos habría mucho más que solo buena onda... Juariu, panelista de Bendita, analizo en vivo las redes de ambos y encontró varias pistas de lo que sería un incipiente romance.

“Voy a mostrar la primera prueba que tengo y es que Lizardo Ponce ya reveló en 'La Academia' que Jimena tenía novio, que fumaba habano y que era ‘de los más lindos que tuvo’”, explicó al iniciar su segmento y antes de mostrar una foto que parecería ser la pista clave. “De repente sigo viendo y veo que Jimena vuelve a hacer ficción y que va a tener escenas hot con un galán… Cuando miro, el protagonista va a ser Luciano Castro, y miren en su Instagram qué fuma Castro… Sí, habano”, sentenció.

Juariu reveló las coincidencias que demostrarían que entre Luciano Castro y Jimena Barón hay algo más que amistad.

Otra pista para Juariu es que Jimena sigue a Luciano en las redes, aunque él a ella no; pero al parecer la prueba más contundente de que algo pasa entre ellos es que Sabrina Rojas, ex del actor, ya no sigue a la cantante y actriz. “Esto es alarmante. Hace nada, el 24 de mayo, likeaba todas las fotos de Jimena. Se seguían… Algo pasó que se dejaron de seguir, porque ella también le likeaba las fotos a Rojas”, agregó.

“Esto huele a sexo. No tengo dudas, tampoco pruebas, pero son indicios”, cerró Juariu sobre este supuesto romance que ya da que hablar.

Jimena Barón sobre su vuelta a la ficción con Luciano Castro: "Hay escenas hot"

Jimena Barón vuelve a la ficción acompañada por nada más y nada menos que por Luciano Castro. La jurado de ShowMatch filmará una película con el actor a casi dos décadas de haber compartido el elenco de Los Roldán.

"Vuelve la actriz. Hablé con el director Santiago Giralt y hablé hasta recién con mi compañero, el Gordo, por teléfono. Y hay una película muy hermosa con un compañero soñado”, jugó al misterio Jimena.

Tras un ida y vuelta con las angelitas, la cantante decidió revelar que se trataba de Castro y Ángel no dudó en acotar: "Lo agarrás soltero. Que Dios te bendiga. Se conocen de Los Roldán”.

“Nos conocemos hace dieciocho años”, dijo Jimena como descartando cualquier posibilidad de romance y el conductor acotó: “Es perfecto entonces”.

“La fecha hay que verla depende de cuando termine él la serie y yo tengo shows, así que será diciembre o enero. La película tiene nombre pero no se puede decir. Pasa de todo. Hay escenas muy hot. Luciano es redivertido fuera de la especulación. Es un desafío para él también esta peli. Es un personaje redifícil”, cerró la actriz.