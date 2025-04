El noviazgo entre Griselda Siciliani y Luciano Castro es, sin dudas, uno de los que más repercusiones ha traído en los últimos años. Sin embargo, a pesar de las críticas y de ciertas polémicas que los rodearon, la pareja continúa a paso firme, con una perspectiva y objetivos claros. Una prueba de esto, son las declaraciones que ha dado el actor, donde reveló la condición que le puso la protagonista de ‘Envidiosa’ para aceptar ser su novia.

La condición que Griselda Siciliani le puso a Luciano Castro

Luciano Castro fue invitado a participar de Agarrate Catalina, el programa de radio que conduce la reconocida Catalina Dlugi. En una charla distendida, el actor se animó a mencionar el tema de su pareja con Griselda Siciliani y no dudó en dar detalles sobre cómo ha sido el proceso a su lado.

Luciano Castro y Griselda Siciliani.

En ese plan, también reveló la conversación que tuvieron antes de oficializar su pareja y la condición que ella le puso para seguir adelante. “Desde que empezamos me miró a los ojos y me dijo: ‘vos estás grande. Tengo un millón de cosas importantes, más importantes que vos. No me hagas perder tiempo’, y a partir de ahí construimos un proyecto personal juntos enorme e increíble”, aseguró.

No conforme con esa primera declaración, el actor también explicó lo que piensa de Griselda Siciliani y lo que significa en su vida. “Es hermosa, generosa y tiene un millón de cualidades que cualquier amigo o compañero de ella te lo puede decir; no sólo yo, que nos amamos y tenemos un proyecto de vida gigante”, dijo.

Griselda Siciliani en 'Envidiosa'.

Por último, se deshizo en elogios hacia la protagonista de envidiosa, destacando su trabajo. “Además, es una actriz recontra formada y talentosa, es impresionante. Cuando ella me felicita, puedo ver que me lo dice como colega, y eso es lo que más me emociona”, concluyó.

De esta manera, Luciano Castro no solo se deshizo en elogios hacia Griselda Siciliani, sino que además explicó cuál fue la condición que le puso antes de confirmar su romance. Una declaración que puede sorprender, sobre todo por la naturalidad y sinceridad con la que lo contó el actor, que suele ser reservado en lo que respecta a su vida privada.