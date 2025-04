El lugar que Iñaki Urdangarin ocupaba en la familia real española cambió por completo después de la condena por el Caso Nóos, y también su relación con los monarcas, Letizia Ortiz y Felipe VI. Después de haber apoyado el noviazgo de los reyes, al tratarse de un noble con una plebeya, esperaba que el acompañamiento al ser condenado no cambiara, pero no fue así. Por esto, a casi 10 años de la condena al ex marido de la infanta Cristina, Urdangarin busca venganza contra la madre de Leonor y Sofía.

Después de convivir con los reyes por más de dos décadas, la información que Iñaki tiene es mucha, por lo que se espera que a partir del accionar de los monarcas, él pueda actuar de la manera más cruel.

Felipe VI, Letizia Ortiz e Iñaki Urdangarin

La terrible venganza de Iñaki Urdangarin contra Letizia Ortiz

Después del Caso Nóos y de divorciarse de la infanta Cristina, Iñaki Urdangarin se alejó por completo de la familia real española. Sin embargo, esperaba que el apoyo de los reyes, Letizia Ortiz y Felipe VI, continuara hacia él. Al darse cuenta de que esto no fue así y que, además, la carrera deportiva de su hijo, Pablo Urdangarin, se veía afectada por esto, decidió tomar acciones, principalmente en contra de la monarca.

Pablo Urdangarin, el segundo de los hijos entre Cristina e Iñaki, siguió los pasos de su padre y se lanzó como jugador de balonmano, pero la carrera no va en la dirección esperada. El joven busca ganarse la vida con este deporte, pero no logra destacar y su padre cree que son Letizia y Felipe quienes están detrás de su fracaso.

Iñaki y Pablo Urdangarin

El sobrino de los reyes inició su carrera como jugador del FC Barcelona, el mismo equipo en el que se destacó Iñaki, pero tuvo que pasar a formar parte de un club más pequeño, el Granollers CB, para no quedar en las sombras.

El hijo de la infanta no logra posicionarse como uno de los jugadores principales, no logró que lo convocaran de la selección española y quedó fuera de los Juegos Olímpicos. Con estos acontecimientos, Iñaki cree que los monarcas no quieren que Pablo se ubique en el foco mediático.

Después de los esfuerzos, el segundo hijo de Urdangarin fue nominado a unos premios deportivos y recibió el apoyo de toda la familia, excepto de sus tíos, los reyes. De hecho, la primera en mostrar el acompañamiento público fue una de las royals más díscolas, su prima, Victoria Federica de Marichalar.

Pablo Urdangarin y la infanta Cristina

Iñaki Urdangarin decidió mostrar su total apoyo a su heredero, Pablo, buscando resarcir lo que él ve como una injusticia. De esta manera, lo colocó en el centro del reconocimiento público, aunque eso moleste o contradiga la voluntad de los reyes, Letizia Ortiz y Felipe VI.

MVB