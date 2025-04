Tomas Méndez, el periodista que esta semana estuvo en el centro de la polémica por involucrar a Flor Peña en la denuncia de Viviana Canosa, vuelve a estar en el foco mediático. Al ser consultado sobre cómo seguirá la causa de la conductora, no tuvo ninguna duda y afirmó que, en las condiciones actuales, "no llega a ningún lado".

Florencia Peña y Viviana Canosa

Tomás Méndez dio detalles que podrían derrumbar la denuncia de Viviana Canosa

En las últimas horas, Tomás Méndez volvió a estar en el centro de la escena mediática al referirse a la denuncia de Viviana Canosa. El periodista que había involucrado a Flor Peña en la causa, aseguró que todo lo presentado podría derrumbarse a horas de la ratificación de la conductora en la Justicia.

Durante una entrevista, con un móvil de Infama (América), se refirió a sus dichos sobre la icónica actriz: “Yo no estoy enjuiciando a nadie, es una denuncia de Viviana Canosa”. A su vez, explicó que lo único que hizo es leer lo que la conductora presentó, ratificando que todos sus compañeros tienen copias del escrito a pesar de que ella asegura que se mantiene el secreto de sumario. “No, el fiscal pide a la cámara el secreto de sumario, pero el juez no está en la Argentina, está en Europa”, continuó.

Flor Peña

Al ser consultado por sus dichos sobre Florencia Peña , Tomás Méndez expresó: “Está bien que se enoje Florencia Peña, no está mal. Pero, yo digo siempre, hay que enojarse con los de arriba, con los poderosos. Siempre el periodismo debe pegar a los poderosos, para abajo nunca. Ella tiene que enojarse de dónde sale eso, que para mí es una operación”.

Más allá de su opinión sobre la viabilidad del caso, lo que más llamó la atención fue su interpretación sobre los motivos detrás de la denuncia. En su análisis, el locutor sostiene que, para él, no tiene validez y por este mismo motivo es que se animó a dar los nombres de los involucrados en los escritos de Viviana Canosa.

“No tiene validez, es una denuncia totalmente sosa. Ni siquiera podríamos llamar denuncia a eso”, comentó Tomás Méndez. En la misma línea, aseguró que esta presentación de la comunicadora no llegará a ningún lado. “Hablé con gente de la Justicia y me dijeron que con lo que hay no se puede avanzar. Esa es la verdad, con lo que hay es muy difícil avanzar”, concluyó.

Desde el entorno de Viviana Canosa no hubo una respuesta directa ante las afirmaciones del periodista, aunque la conductora sigue firme en su postura inicial sobre el caso. Cabe destacar que en las próximas horas, la reportera deberá presentarse ante el tribunal que lleva adelante su denuncia para ratificar todo lo que elevó en los últimos días.

Viviana Canosa

Tomás Méndez, el periodista que involucró a Flor Peña, ahora derrumba la denuncia de Viviana Canosa, dejando claro que, según su visión, la acusación no tiene sustento y no llegará a instancias judiciales significativas. Con su postura firme y crítica, pone en duda la validez del caso y lo enmarca dentro de una posible operación mediática.

VDV