Luck Ra rompió el silencio sobre su separación de La Joaqui: "El único que la hizo feliz fui yo"

A dos días de que se confirmara su separación de La Joaqui, Luck Ra decidió hablar por primera vez sobre el final de la relación. Lo hizo a través de una conversación con Ángel de Brito, quien compartió en LAM los mensajes que intercambió con el cantante cordobés y reveló su versión de los hechos.

Según contó el conductor, el artista respondió mientras se encontraba en Nueva York, donde viajó para cumplir con una serie de compromisos laborales. En ese intercambio, reconoció que estaba afectado por la repercusión que tuvo la ruptura y por las críticas que comenzó a recibir en las redes sociales.

La Joaqui y Luck Ra

"Me dijo que estaba recibiendo muchas puteadas en las redes", explicó el periodista, quien además señaló que Luck Ra valoró las palabras que La Joaqui le dedicó al anunciar la separación y lamentó que parte del público lo responsabilizara por el desenlace de la historia.

Luck Ra explicó por qué decidió terminar la relación con La Joaqui

Durante la charla, el cantante cordobés dejó en claro que fue él quien tomó la decisión de ponerle punto final al noviazgo, aunque aseguró que no hubo una pelea puntual ni un hecho que precipitara la ruptura.

"Me hice cargo y tomé la decisión de terminar porque ya no estaba el amor que había antes y no quería que la relación termine peor estirando algo que yo sentía que ya no iba para mí, aunque la quería", leyó Ángel de Brito al aire.

La Joaqui y Luck Ra

El cantante sostuvo que prefirió cerrar la relación antes de que el desgaste generara conflictos mayores entre ambos. Incluso, desmintió una de las versiones que más circuló en los últimos días, aquella que aseguraba que el vínculo se había quebrado por diferencias relacionadas con las hijas de La Joaqui.

"No hubo ningún problema, no la dejé por las hijas, obviamente. Las amo a las nenas", aseguró. Además, explicó que comprende perfectamente ese tipo de vínculos porque él mismo creció junto a un padrastro. "Soy hijo, tuve un padrastro. Entiendo perfecto todo este conflicto. No había ningún tipo de competencia interna", agregó.

La frase de Luck Ra sobre La Joaqui que sorprendió

Uno de los momentos que más llamó la atención de la conversación fue cuando el músico habló del vínculo que construyó con La Joaqui y respondió a quienes pusieron en duda sus sentimientos.

"Lo que más me duele es que duden que no haya querido hacerla feliz", expresó. Y luego lanzó una frase que rápidamente se viralizó: "Mucha gente le hizo daño a La Joaqui y el único que la hizo feliz fui yo, porque los anteriores le faltaban el respeto".

Las declaraciones llegaron apenas dos días después de que la propia cantante confirmara el final de la relación con un emotivo mensaje en redes sociales. Aunque ambos coinciden en que la separación se dio en buenos términos y desde el cariño, las versiones sobre los motivos del quiebre continúan generando repercusión entre sus seguidores.