Nicole Neumann marcó tendencia con un look denim de inspiración boho chic

Nicole Neumann dio cátedra de estilo y originalidad una vez más. En esta oportunidad, la empresaria cosmética se mostró con un look denim de inspiración boho chic que se llevó toda la atención en redes sociales y cosechó una lluvia de elogios por parte de los usuarios.

Denim bordado: Nicole Neumann deslumbró con un look repleto de personalidad

Nicole Neumann volvió a confirmar por qué es una de las grandes referentes de la moda argentina. A través de sus redes sociales, la conductora compartió una producción de fotos al aire libre en la que deslumbró con un look de impronta artesanal que fusiona el denim con el lujo de los bordados, una de las tendencias que pisa fuerte esta temporada.

Dueña de un estilo sofisticado y siempre a la vanguardia, Nicole Neumann apostó por un outfit que combina el espíritu boho chic con detalles de inspiración folk, logrando un equilibrio perfecto entre elegancia y originalidad. La elección no pasó inadvertida para sus seguidores y rápidamente despertó elogios en las redes sociales.

Nicole Neumann

La pieza protagonista del look de Nicole Neumann fue una chaqueta de jean intervenida con bordados ornamentales en tonos bordó, violeta, dorado y beige. El diseño se destacó por sus aplicaciones de inspiración barroca, realizadas con lentejuelas, canutillos y bordados que recrean dibujos simétricos sobre el frente, las mangas y la espalda. El cuello clásico en denim azul aportó un contraste moderno, mientras que el corte recto convirtió a la prenda en una auténtica pieza de colección.

Lejos de optar por un pantalón tradicional, Nicole Neumann eligió un jean de corte wide leg y tiro alto que sorprendió por su confección. Este ítem incorporó amplios paneles bordados desde la rodilla hasta el ruedo, confeccionados con el mismo género ornamental de la chaqueta. Este detalle generó un efecto visual similar al de una falda abierta, una silueta que se impone dentro de la moda contemporánea gracias a las prendas deconstruidas y de inspiración artesanal.

Nicole Neumann

Para equilibrar la intensidad de las prendas principales, Nicole Neumann sumó una musculosa básica blanca de algodón, de escote redondo y líneas minimalistas. Esta elección permitió que el protagonismo recayera sobre los bordados y aportó un aire relajado. En cuanto al calzado, la modelo completó el outfit con botas texanas en tono beige, de punta fina y taco bajo, un clásico que continúa consolidándose como uno de los grandes aliados del estilo bohemio.

Los accesorios también tuvieron un papel importante. Nicole Neumann lució un maxicollar con un gran dije en color fucsia y marco dorado, que añadió un punto de color vibrante al estilismo. Además, sumó anillos XL de estética artesanal que acompañaron el concepto del look y reforzaron la impronta de la propuesta.

En cuanto al beauty look, Nicole Neumann volvió a apostar por la naturalidad. Su cabello se encuentra semi recogido y peinado con suaves ondas, mientras que su maquillaje se centra en una piel luminosa con tonos nude y durazno en sus mejillas, párpados y labios.

Denim intervenido, el furor de la temporada que eligió Nicole Neumann

El conjunto de Nicole Neumann refleja una de las tendencias más fuertes de la temporada: el regreso del denim intervenido, donde el clásico jean se transforma a través de bordados, aplicaciones, pedrería y técnicas artesanales. Esta corriente convive con el auge del boho chic de lujo, un estilo que recupera la esencia bohemia de los años 70, pero reinterpretada con materiales nobles, acabados sofisticados y prendas de alto impacto visual.

Asimismo, la combinación de texturas, bordados y siluetas relajadas responde a otra de las claves del momento: moda artesanal, una tendencia que pone en valor el trabajo manual y las piezas con identidad propia, alejándose del minimalismo para abrazar diseños ricos en detalles.

Nicole Neumann

De esta manera, Nicole Neumann marcó tendencia con un look denim de inspiración boho chic: chaqueta de jean bordada en tonos dorado, bordó y violeta, y pantalón wide leg intervenido con la misma impronta artesanal. Una vez más, la top model volvió a marcar el pulso de la moda y confirmó que las prendas con personalidad seguirán ocupando un lugar privilegiado en los guardarropas de la temporada.