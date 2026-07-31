La nueva vida de José Bianco tras renunciar a TN: viajes grupales a Noruega, aventuras en motorhome y nuevos proyectos

José Bianco atraviesa una etapa marcada por cambios que lo llevaron a explorar nuevos proyectos y experiencias personales. Tras dejar atrás su rol en televisión, el meteorólogo encontró en los viajes y en la construcción de un motorhome una forma distinta de conectar con sus intereses y compartirlos con su entorno. Esta nueva etapa lo muestra activo, con propuestas que combinan trabajo y aventura, y que reflejan un rumbo diferente en su vida profesional y personal.

Tras dejar su rol de meteorólogo en TN, José Bianco empezó una nueva vida llena de proyectos

La salida de José Bianco de Todo Noticias generó un fuerte impacto en el mundo de los medios. El meteorólogo, reconocido por su trayectoria y credibilidad, decidió dar un paso al costado en medio de tensiones internas y lo hizo con declaraciones que no pasaron desapercibidas por parte de sus seguidores. “Me cansé... Me cansé. Ya estaba cansado... Yo tengo la mejor con los que trabajé, con la gente al aire en el canal. Me cansé de un par de jefes…”, expresó en vivo.

José Bianco

Sus palabras dejaron en claro que su relación con el equipo siempre fue buena, pero que las decisiones de algunos superiores lo llevaron a tomar la decisión definitiva. En su descargo, también apuntó contra la falta de rigurosidad en el tratamiento del clima en otros medios. Señaló que muchas veces se presentan pronósticos sin respaldo profesional y que eso afecta directamente a la credibilidad de la disciplina. “Da bronca porque inventan pronósticos. La verdad es que le hace mal a la profesión”, continuó.

En este contexto, José Bianco agregó que aún no existe una ley que regule la actividad de los meteorólogos, algo que considera necesario para proteger tanto a los profesionales como a los televidentes. Las declaraciones se viralizaron rápidamente y abrieron un debate sobre la situación de los meteorólogos en los medios de comunicación. Su figura volvió a quedar en el centro de la escena, esta vez no por un pronóstico climático, sino por una salida que expuso tensiones internas y cuestionamientos más amplios sobre la profesión.

Su decisión marcó un antes y un después en su carrera, pero también abrió la puerta a nuevos proyectos personales y profesionales. Actualmente, José Bianco sigue vinculado a los medios como parte del equipo de Perros de la Calle en Urbana Play, donde aporta su conocimiento y experiencia. A la par, mantiene una fuerte presencia en plataformas digitales, especialmente en Instagram, donde supera el millón de seguidores y comparte análisis y datos sobre el clima. Su perfil se transformó en un espacio de interacción directa con sus seguidores.

Viajes grupales y aventuras en motorhome: el nuevo proyecto de Bianco José Bianco

Luego de renunciar a TN, José Bianco decidió apostar por un proyecto personal que lo conecta con otra de sus pasiones, que son los viajes. Con un colectivo antiguo que transformó en motorhome, compartió con sus seguidores cada etapa del proceso, desde la elección de las ventanas hasta la finalización del vehículo. Su objetivo era recorrer distintos lugares del país y vivir experiencias únicas en compañía de su familia y amigos. Con este proyecto, sumó una faceta distinta a su vasta trayectoria.

El motorhome de José Bianco

Uno de los viajes más destacados lo llevó a Noruega, donde disfrutó de unas vacaciones grupales que se convirtieron en una experiencia inolvidable. Allí recorrió paisajes naturales de gran impacto, desde fiordos hasta montañas nevadas, y mostró cómo la aventura lo llevó a conocer las auroras boreales, uno de sus sueños más grandes. La travesía combinó turismo, naturaleza y convivencia, reflejando un estilo de vida que eligió para esta nueva etapa. El viaje fue también una oportunidad para compartir momentos en familia.

La travesía por el país nórdico reforzó la idea de que los proyectos personales pueden convivir con la vida profesional. José Bianco mostró cómo la experiencia de viajar en motorhome permite disfrutar de la libertad de movimiento y la posibilidad de descubrir lugares de manera más cercana y auténtica. La aventura se convirtió en un ejemplo de cómo transformar un sueño en realidad.

José Bianco

José Bianco eligió dar un giro en su carrera y apostar por proyectos que reflejan sus intereses más personales. La salida de TN lo llevó a explorar nuevas oportunidades, desde su participación en Perros de la Calle hasta la creación de un motorhome para recorrer distintos destinos. Sus viajes, como el realizado a Noruega, muestran cómo combina trabajo y vida personal en una etapa que lo encuentra activo y en constante movimiento.

VDV