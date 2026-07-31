Las vacaciones de Germán Martitegui y sus hijos, Lautaro y Lorenzo, en Salta: paseos a caballo, ovnipuerto y un alojamiento de lujo

Germán Martitegui continúa disfrutando de unos días de desconexión y esta vez eligió la provincia de Salta como destino para compartir tiempo en familia. El chef viajó junto a sus hijos, Lautaro y Lorenzo, y desde allí mostró algunas de las postales de una escapada marcada por los paisajes del norte argentino.

Durante su estadía, Germán Martitegui recorrió distintos escenarios de los Valles Calchaquíes, en una zona caracterizada por sus montañas, caminos de tierra y vegetación autóctona. A través de sus historias de Instagram, el chef dejó ver algunas de las actividades que realizó junto a sus hijos y también el exclusivo lugar que eligieron para hospedarse.

Los paseos de Germán Martitegui junto a sus hijos

Entre las experiencias que compartió Germán Martitegui durante su viaje por Salta se encuentran los paseos a caballo junto a Lautaro y Lorenzo. En una de las imágenes, los dos niños aparecen vestidos con ropa de abrigo y boinas mientras recorren un camino de tierra rodeado de vegetación, en contacto directo con el paisaje de los Valles Calchaquíes.

También mostró otro de los momentos que disfrutaron sus hijos durante la escapada: el encuentro con un grupo de llamas. Además, Germán Martitegui compartió una de las imágenes más particulares de su estadía: un “ovni puerto” construido sobre la tierra y rodeado por las montañas. La estructura quedó retratada durante el atardecer, con el paisaje salteño como protagonista y los tonos ocres característicos de la región.

El exclusivo alojamiento elegido por Germán Martitegui

Para esta escapada, Germán Martitegui y sus hijos se hospedaron en Macal Cachi, un exclusivo hotel boutique y luxury lodge ubicado en Cachi Adentro, en el corazón de los Valles Calchaquíes. El chef mostró parte de la construcción, cuya arquitectura contemporánea se integra con el entorno mediante materiales naturales, amplios ventanales y jardines con especies autóctonas.

El lugar elegido por Germán Martitegui combina descanso, gastronomía y bienestar en medio del paisaje salteño, cuenta con suites integradas visualmente al entorno, un restaurante basado en productos orgánicos y espacios destinados a la relajación y experiencias de conexión con la naturaleza. De esta manera, el reconocido jurado de MasterChef encontró en Salta un escenario para compartir unos días junto a Lautaro y Lorenzo, entre actividades al aire libre y momentos de descanso.