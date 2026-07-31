La desconcertante reacción de Mauro Icardi tras perder una nueva batalla judicial con Wanda Nara: "La mejor noticia que podía recibir"

Mauro Icardi volvió a quedar en el centro de la escena con un episodio que refleja la compleja situación que atraviesa junto a Wanda Nara. La reciente decisión judicial en Italia abrió un nuevo capítulo en la disputa y el futbolista eligió dar a conocer su postura con un mensaje que llamó la atención. Su reacción se convirtió en uno de los puntos más comentados de la jornada y sumó un matiz inesperado a la historia que ambos protagonizan.

Mauro Icardi rompió el silencio y se refirió a la resolución de la justicia italiana

Mauro Icardi protagonizó un nuevo episodio en medio de la disputa legal que mantiene con Wanda Nara, luego de que la justicia italiana emitiera una resolución clave. El futbolista decidió expresar su visión sobre lo ocurrido y dejó en claro que la situación continúa generando repercusiones. Su manera de abordar el tema agregó un elemento distinto a la trama. La decisión judicial y la reacción del jugador se suman a una historia que parece seguir sumando capítulos.

Mauro Icardi

En las últimas horas, la justicia italiana resolvió que no era necesaria su firma para que sus hijas obtuvieran un nuevo pasaporte y pudieran regresar a la Argentina. Ante esta decisión, el futbolista compartió un mensaje en el que expresó su postura y sorprendió con una frase que generó repercusión: “Finalmente, la jueza italiana autorizó la firma de los pasaportes de mis hijas. Para quienes saben leer entre líneas, esta resolución es, en realidad, la mejor noticia que podía recibir”.

En su descargo, Mauro Icardi explicó que actualmente se encuentra en curso un proceso de restitución internacional de dos menores y que, como padre, sostiene la misma postura desde hace dos años, oponiéndose a que sus hijas vivan en Argentina. Según sus palabras, considera que la justicia de ese país ha demostrado ser “ineficaz y condicionada por intereses que poco tienen que ver con la imparcialidad que debería garantizar”. Para él, firmar esos documentos significaría actuar en contra de los principios que defiende desde el inicio de la disputa.

Descargo de Mauro Icardi

Además, en su mensaje el delantero remarcó que su lucha se centra en el bienestar y la protección de sus hijas. “Firmar esos documentos implicaría actuar en contra de los principios que vengo defendiendo desde el primer día y de la lucha que sostengo, desde hace dos años, por el bienestar, la protección y el futuro de mis hijas”, señaló. Con firmeza, agregó que, más allá de cualquier conflicto, lo único que verdaderamente importa en toda esta situación son ellas.

Tras la resolución de la justicia italiana, las hijas de Mauro Icardi y Wanda Nara volverán a Argentina

El conflicto entre Mauro Icardi y Wanda Nara se intensificó en las últimas semanas, luego de que se denunciara un robo en la casa de la modelo en Milán durante la final del Mundial 2026. Entre los objetos sustraídos se encontraban los pasaportes de los menores, lo que complicó el regreso de la familia a la Argentina. Mientras Maxi López firmó los documentos necesarios para que sus tres hijos varones pudieran viajar, el delantero se negó a hacerlo, lo que retrasó la vuelta de las pequeñas.

Durante dos semanas, la empresaria y el futbolista se lanzaron acusaciones y comunicados, exponiendo sus diferencias y dejando en evidencia la tensión que atraviesa la relación. La conductora sostuvo que la negativa de su expareja afectaba directamente a las niñas, mientras que el jugador defendió su postura argumentando que buscaba que sus hijas permanecieran en Milán y pudieran viajar a Turquía. La justicia italiana finalmente resolvió que las menores podían regresar a la Argentina con la autorización de su madre.

En este contexto, Wanda Nara celebró la decisión con un mensaje contundente: “La jueza italiana acaba de resolver a favor de mis hijas”. Por su parte, Mauro Icardi volvió a manifestar su desacuerdo y denunció el impacto psicológico que, según su comunicado, sufrieron las niñas. El futbolista aseguró que las menores fueron diagnosticadas con problemas emocionales y que no se puede construir un derecho sobre un hecho ilícito ni trasladar el centro de vida de un hijo sin el consentimiento de ambos progenitores.

Descargo de Wanda Nara y Mauro Icardi

Mauro Icardi se encuentra nuevamente en el centro de una situación que refleja la complejidad de su vínculo con Wanda Nara y las decisiones que involucran a sus hijas. La reciente resolución judicial en Italia marcó un punto clave en el proceso y el futbolista eligió dar a conocer su postura con firmeza. Su reacción mostró que la disputa continúa abierta y que cada paso en el ámbito legal suma un nuevo capítulo a la historia que ambos protagonizan.

VDV