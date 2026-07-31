Las fotos del increíble antes y después de la nueva cocina de Zaira Nara

Fiel a su estilo, Zaira Nara decidió renovar uno de los espacios principales de su estudio y transformar por completo su cocina. La modelo apostó por un diseño con mayor personalidad, en el que los detalles decorativos tienen un rol central y conviven con elementos de inspiración contemporánea y retro.

Así era la cocina de Zaira Nara

Antes de la renovación, la cocina de Zaira Nara tenía una estética mucho más clásica. El blanco y negro dominaban el ambiente, mientras que los muebles cerrados, las mesadas de granito gris y el piso de baldosas ajedrezadas componían un espacio tradicional que ahora quedó completamente transformado.

Así era la cocina de Zaira Nara antes de la renovación

La antigua cocina de Zaira Nara se caracterizaba por una distribución en forma de U. Los muebles laminados blancos y las alacenas cerradas aportaban una estética práctica, mientras que las mesadas de granito gris y el piso ajedrezado sumaban un marcado contraste al ambiente.

La cocina de Zaira Nara

En la cocina de Zaira Nara también habían electrodomésticos de estilo convencional y un plafón rectangular ubicado en el techo como principal fuente de iluminación. Aunque el espacio era funcional, la transformación posterior de Zaira Nara permitió darle una identidad completamente diferente y mucho más actual.

La nueva cocina de Zaira Nara

Con la renovación, Zaira Nara convirtió su cocina en un ambiente de inspiración contemporánea con algunos guiños retro. La modelo reemplazó los muebles superiores por estantes abiertos suspendidos y sumó una gran superficie espejada que permite ampliar visualmente el espacio y aprovechar mejor la luz natural. Uno de los grandes protagonistas de la nueva cocina rosa de estilo vintage, que aporta color y personalidad.

Otro detalle que distingue la cocina son las cortinas estampadas ubicadas debajo de la mesada, en reemplazo de las tradicionales puertas de gabinete. Con esta elección, la modelo logró sumar un aire relajado al ambiente sin perder la sofisticación que caracteriza al nuevo diseño. Así, la cocina de Zaira Nara pasó de una estética clásica y de fuerte contraste a un espacio mucho más luminoso, abierto y personal.