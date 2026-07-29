Brenda Asnicar: "Mi verdadero éxito es el equilibrio"

En un rincón del corazón, Brenda Asnicar (34) reivindica a su eterna niña. A esa “bandida” con hambre de juego que hoy tiñe de vivencias y nuevos retos a su artista en acción. Y en plena gira internacional europea -en dupla con Laura Esquivel (32) y en tributo a los casi 20 años de “Patito Feo”- la cantante que se lanzó como solista independiente, echó raíces en Buenos Aires después de tanto viaje y hoy atesora en sus hitos musicales la colaboración mítica con Charly García.

“Creo que los grandes momentos épicos son los que la mayoría de la gente no registra. Tengo la bendición de haberlo tenido a Charly en mis cumpleaños y los dibujos que me ha hecho son obras de arte de amor. Y lo que más me ha dado satisfacción personal y espiritual va cobrando valor a medida que pasa el tiempo”, asegura.

Brenda Asnicar en el Coliseo romano.

Brenda Asnicar en medio de su gira: "Mi éxito es el equilibrio"

Pero su actualidad, con el Gran Rex en puerta a 19 años del fenómeno que revive una etapa que parecía extinguida, supera incluso cualquier recuerdo borroso que la ex “Divina” y su compañera en “Amigas del Corazón World Tour”, pudieran retener. Sin perder la magia que marcó a una generación en más de 50 países, pero más dueñas de su pisada y de su voz.

“El año pasado nos lo habían ofrecido y decidimos que no porque queríamos contar nuestra historia y quiénes éramos hoy. Ofrecerle a una nueva generación una estética más nueva y moderna, con un trabajo que se hizo en Colombia con un equipo que adoro y trabaja para Karol G, Nicky Jam, J Balvin, y es lindo que crean en tu visión. Quisimos resignificar esta nueva era que necesita el mundo, que es de unión. Y laburar con frecuencias altas de amor, gratitud y vibración”, cuenta quien viene de experimentarlo en España con Movistar sold out y en esta nueva era musical -con el antecedente impulsor de “Vos Sos Dios”, su primer álbum y motor- incorpora su EP más reciente -“Superstar”, “Lady” y “Salvaje”- al espectáculo que revive antiguos hits.

“También debuté en un streaming (“Había que decirlo”) y tuve la suerte de encontrar gente maravillosa. Como no tengo tele ni Wifi, aunque sí datos y compu con la que produzco y grabo, de a poco me fui familiarizando”, dice con la ilusión del regreso, el próximo 14 de octubre, al histórico teatro porteño.

Brenda Asnicar y Laura Esquivel vuelven al teatro el próximo 14 de octubre

“Las entradas salen a la venta el jueves 30 y feliz de poder volver a donde comenzó todo. Todavía recuerdo el olor. Y cierta mística, de reabrir un portal que nos dio tantas alegrías”.

Brenda Asnicar y Laura Esquivel: el regreso de "Patito Feo" al Gran Rex

A casi dos décadas del fenómeno que marcó a toda una generación, Brenda Asnicar vuelve a compartir escenario con Laura Esquivel en una gira internacional que tendrá su gran parada en el Teatro Gran Rex. La actriz y cantante cuenta en diálogo con CARAS cómo nació este reencuentro, el trabajo detrás del espectáculo y el desafío de resignificar Patito Feo desde el presente.

—¿Siempre se vuelve al primer amor?

—Dicen que siempre uno vuelve a donde fue feliz. Y reencontrarse con el público que nos dio el lugar que tenemos hoy es una bendición. Es definitivamente una victoria, más allá del gran éxito que tuvimos en Europa.

De poder trabajar con Laura que es una artista increíble y crear nuestro propio mundo porque somos muy respetuosas respecto a nuestro pasado y vínculo. Siempre fuimos muy buenas colegas con una diferencia de edad grande, de 13 y 15. También de la mano de la agencia “Biz” con Euge, y “Dale Play”, nos dieron el espacio de crear desde lo visual y lo auditivo. Y con Willy Lorenzo y un bandón que es el que giró con Erre Way, mejor banda de pop argentina de los 2000.

Brenda Asnicar decidió volver a vivir en Argentina tras su paso por Colombia e Italia

—¿Tu niña artista sigue tan viva o la tuviste que volver a buscar?

—A mí me reconecta mucho ver mis VHS de chiquita, de cuando no había hecho televisión. A los 3, cuando no sabía hablar pero ya estaba cantando. No tenía tacones pero usaba los de mi mamá. Una chica muy alegre y saltarina que no perdió la chispa. Es lo que también te salva, te mantiene vivo.

Yo siempre digo que no soy una pintora o una artista al óleo virtuosa, pero me siento, me pongo a pintar y el arte sana. Conectar con el arte desde un lugar puro.

—¿Y viajar tanto es otro canal de conexión? Viviste muchos años en Colombia y tenés un lazo muy estrecho con Italia...

—Yo nací en casa de mi bisabuelo que es un inmigrante del Véneto italiano. Mi mamá me tuvo a los 21 y no tenía su casa. Mi papá fue un laburante que lo dio todo y es emocionante porque conseguimos una media beca para que yo tuviera acceso a un idioma en un colegio doble escolaridad. En mi casa se habló italiano y fui a colegio italiano. Y cuando viajé a conocer el pueblo vi una calle que se llama “Asnicar” y entendí muchas cosas.

En el “Amigas del Corazón World Tour” reconectaron con su público europeo y revivieron a “Patito” y “Antonella”

Nuestro tour empezó en un anfiteatro en Grecia y fue re loco cómo arrancamos de atrás para adelante. Todo fue muy místico.

Y entonces Brenda revive:

“Colombia, donde viví sola por primera vez e hice tres temporadas de “Cumbia Ninja”, es otro lugar especial al que vuelvo el 23 de septiembre. Cuando vivía allá, con su clima tropical, llegaban semillas a mi balcón que empecé a sembrar y terminé con ciento cincuenta árboles. A través de eso encontré también mi pasión por la fotografía y las fotos a las plantas. Entendí el mensaje de la naturaleza de tener paciencia para ver florecer las cosas”.

—¿Armaste tu propio oasis verde en suelo porteño?

—Sí, tengo una terraza y para mí es un pecado tirar una semilla a la basura... Lo último que sembré fue un árbol gigante de palta. Sueño igual con mi campo y tener mi jardín gigante con caballos. Cuando me vine de Colombia todos mis árboles quedaron en lo de mi ex cuñada y la última vez que estuve sembré treinta árboles de algodón.

Brenda Asnicar honra la naturaleza y sueña con tener su propio campo y “un jardín gigante” con caballos

—Pero volviste a hacer base en tu tierra natal. ¿Decidiste echar raíces o dejas la puerta siempre abierta a experimentar?

—Lo más importante es la familia y es algo que también sueño tener en algún momento. Justo el año que decidí volver fue el cumple de mi abuela, Ofelia, que fue el último y menos mal que pude estar. Después de años de matrimonio terminé súper bien con mi ex porque mi vida a veces genera inestabilidad y no te podes comprometer ni a ir a un casamiento.

Hoy, soltera, entendí hablando en terapia que la soledad está más conectada con la carencia, a diferencia de la “solitud” que es un espacio donde podes autoconocerte y aprendí a abrazarlo.

Y, como para que no queden dudas, aclara:

“No soy tan noviera pero me encanta compartir. Puedo estar en el mejor lugar del mundo pero si estoy sola no es lo mismo que con alguien. No necesariamente un masculino, sino amigos. Pero lo que aprendí es la calidad de personas con las que nos rodeamos porque somos el resultado de los que tenemos cerca”.

—En 19 años te conocimos distintas facetas pero nunca dejas de mutar. ¿Siempre hay cosas por las que trabajar?

—Yo hago terapia tres veces por semana y a lo largo de la vida uno tiene que ir reeducando conductas. Para mí el éxito es ser una persona equilibrada con momentos de felicidad. Y la terapia me ayudó a reaprender y redescubrir quién soy.

Soltera, Brenda Asnicar disfruta su era de autoconocimiento

Descubrí que tengo un alma de escritora, no sólo de canciones. Que me encanta la filosofía, pasar tiempo en silencio y la conducta de aprender a quedarme en casa tranquila donde por ahí escribo o medito.

Hoy por hoy el verdadero rockstar es el que se alimenta y se cuida bien. Lo que sostiene la vida es el amor y equilibrio.