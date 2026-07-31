La Joaqui reapareció con una audaz postal tras su separación de Luck Ra: "¿Están ahí?"

La Joaqui atraviesa un momento de cambios en su vida personal. A pocos días de confirmar el final de su noviazgo con Luck Ra, la cantante volvió a mostrarse activa en sus redes sociales, donde continúa en contacto con sus millones de seguidores mientras enfrenta la repercusión que generó la ruptura.

La Joaqui y Luck Ra

En ese contexto, La Joaqui sorprendió con una nueva publicación en sus historias de Instagram. La artista compartió una fotografía frente al espejo que rápidamente llamó la atención y volvió a ubicarla entre los temas más comentados, en medio de las versiones que aún rodean su separación del cantante cordobés.

La audaz foto que compartió La Joaqui

En la imagen, La Joaqui posó frente al espejo luciendo un top negro y una diminuta bombacha, dejando al descubierto gran parte de los tatuajes que recorren su cuerpo. Para preservar su identidad en la fotografía, la cantante sostuvo el celular frente a su rostro mientras capturaba la selfie.

La foto subida de tono de La Joaqui

Junto a la postal, La Joaqui les dedicó un mensaje a sus seguidores mexicanos. “Hola México, ¿están ahí?”, escribió sobre la imagen, mientras de fondo sonaba una canción de La Tropa Colombiana. La publicación no tardó en viralizarse y generó numerosas reacciones entre sus fanáticos.

Tuli Acosta respondió tras los rumores que la invulocran en la separación de La Joaqui y Luck Ra

La reaparición de La Joaqui se produjo en medio de un nuevo capítulo alrededor de su separación de Luck Ra. En las últimas horas, Tuli Acosta decidió hablar luego de ser señalada como la presunta tercera en discordia y eligió hacerlo a través de Ángel de Brito, quien compartió su versión en LAM.

Tuli Acosta

Según contó el conductor, Tuli Acosta negó cualquier vínculo sentimental con el cantante: “Es todo mentira. Yo con Luck Ra no tuve nada, es mi amigo y sigue siendo mi amigo”, aseguró. Además, reveló que apenas comenzaron a circular los rumores se comunicó tanto con Luck Ra como con La Joaqui, quien, de acuerdo con su relato, le respondió que “todo bien”. Mientras tanto, la cantante continúa enfocada en sus compromisos profesionales y mantiene un contacto permanente con sus seguidores a través de las redes sociales.