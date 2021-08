Días atrás, Stefi Roitman y Ricky Montaner generaron un revuelo en redes sociales, cuando Lali Espósito publicó un video donde el hijo de Ricardo Montaner le besaba la pancita a su novia. En esta oportunidad, la influencer habló en un móvil de Implacables y se refirió a su boda con el jurado de La Voz Argentina.

Luego de los rumores de embarazo, Stefi Roitman habló de su casamiento con Ricky Montaner

Aunque no hay fecha confirmada, la boda entre Stefi Roitman y Ricky Montaner está prevista para principios del año 2022, y todavía no se confirmó si se hará en Argentina o en Miami. Cuando le consultaron a sobre su relación con el hijo de Ricardo Montaner, y cómo vienen los planes de la boda, la influencer contestó: "Muy bien, muy feliz. Estamos pasando un momento muy hermoso. No solo en Miami, también ahora acá, en Argentina".

Además, Roitman agregó detalles sobre la celebración de su boda diciendo: "Estamos viendo qué se festeja, cómo se festeja, dependiendo de las restricciones de ese momento. Si lo hacemos acá, si lo hacemos en Miami o si lo hacemos en otro lado. Pero estamos con muchas ganas de celebrar el amor". Cuando visitó el programa de Flor Peña, la influencer confirmó que el casamiento se hará en los meses de enero o febrero del año 2022, aunque la fecha podría variar dependiendo de los avances de la pandemia de coronavirus.

Los rumores de embarazo, la cuenta de Instagram @Chusmeteando1 replicó el video preguntando “¿Alguien me explica este beso?”. Sobre la maternidad, Stefi habló con Intrusos y admitió que le gustaría ser madre, pero no por el momento. El rumor fue creciendo desde que la modelo escribió en Twitter: “Lo que más me duele de hacerme análisis de sangre de chequeo: las 10/11/12 horas de ayuno hijuepu".

Stefi Roitman lanzó una marca de bikinis que recibió críticas

Stefi Roitman se instaló en Miami antes del inicio de la cuarentena estricta. La cantante comenzó su convivencia con Ricky Montaner y se hizo camino en la ciudad con su propio emprendimiento.

La diosa lanzó My Happy, una línea de bikinis con todos los talles que recibió fuertes críticas. "Están explotando la web. ¡Salió, salió! Están a la venta las primeras bikinis", dijo la actriz y modelo en su cuenta de Instagram sobre este nuevo desafío.

Con un mega evento, en el que participaron Lelé Pons y Mau y Ricky Montaner, Roitman presentó su colección con diversidad de talles. Sin embargo, los precios (en dólares) no conformaron a sus followers.

