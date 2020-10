Luis Novaresio tras el robo: "Afortunadamente no pasó nada más que el mal trance"

Luis Novaresio fue víctima de la inseguridad el jueves pasado. El periodista se encontraba en su auto en el barrio porteño de Palermo cuando le arrebataron el celular.

“En Bullrich y Libertador, Palermo, se acercó un limpiavidrios para limpiar el vidrio. Acepté, le dije que lo hiciera. Esperó técnicamente a que se cambiara a verde la luz del semáforo para que tuviese que adelantarme, o recibir bocinazos, cosa que pasó. Cuando quise darle el dinero por la ventanilla del conductor, donde estaba yo, me dijo ‘bajá la del acompañante porque no me puedo cruzar’, cosa que hice", dijo Novaresio en Animales Sueltos.

Luego, continuó: "Cuando iba a darle el dinero, alguien que evidentemente estaba en connivencia con esta persona, me dijo ‘tengo pañuelitos para venderte’. Me distraje por obvias razones y me arrebató el celular”.

Tras lo secedido, CARAS Digital se comunicó con el periodista quien llevó tranquilidad a sus seguidores. "Afortunadamente no pasó nada más que el mal trance", remarcó Luis. "Fue el clásico de Libertador y Bullrich. Qué decirte", cerró el conductor quien además se mostró agradecido por el contacto.