Luis Novaresio y Braulio Bauab contaron cómo será su casamiento: "Vamos a celebrar el amor"

Luis Novaresio y Braulio Bauab hace pocas semanas anunciaron su casamiento en una espectacular tapa de CARAS. Ahora la feliz pareja accedió a un mano a mano con el programa "Con estilo" de la mano de Myriam Bunin y allí revelaron detalles exclusivos de su inminente boda.

“Luis me venía diciendo mucho casémonos y dije bueno vamos viendo.Tenía ganas de darle la sorpresa y de ir al Club 69 con un grupo de amigos, preparar la música y darle los anillos pero como con esta pandemia no se pudo y hacemos fiestas electrónicas nosotros solos acá, nos mandaron los anillos…Pero sí a mí me encanta, yo quiero celebrar el amor, quiero hacer una fiesta”, dijo Braulio con una enorme felicidad ante las preguntas de Myriam.

También, el empresario inmobiliario detalló: “Quiero hacer una ceremonia judía por suerte en argentina hay muchas congregaciones muy progresistas y de avanzada que casan a dos mujeres y dos hombres. Se puede decir que ya elegimos una, tenemos que confirmarla. Vamos a romper los dos la copa." La pareja se encuentra pasando la cuarentena en la casa de Braulio porque "es más grande" y Vera - la hija de braulio- tiene su habitación ahí.

La entrevista completa se podrá ver este sábado a las 00:30 por A24. En esta nueva normalidad, Bunin se animó a hacer un ciclo de entrevistas bajo la modalidad streaming (via zoom) desde su casa.