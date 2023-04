Luis Ventura apuntó contra Jorge Rial por la entrevista con Jey Mammón: "El que no pregunta es socio"

Luis Ventura fue interceptado por un móvil de Socios del Espectáculo en el aeropuerto, ahí le consultaron su opinión sobre la denuncia a Jey Mammón y qué piensa de la entrevista que le realizó Jorge Rial hace unos días.

Jey rompió el silencio con Jorge Rial.

El presidente de APTRA fue contundente a la hora de contestar: "No vi la nota, porque estaba en el aire y porque ya sé cuál va a ser el final". Luego el notero le comentó que todos querían tener esa nota y la consiguió Rial, pero Luis Ventura le respondió: "Yo la tengo hoy en Secretos Verdaderos, mírenlo hoy a la noche y si quieren comparen. Si no me equivoco tres horas y pico".

Lucas Benvenuto fue el joven que denuncio a Jey Mammon.

Al preguntarle como predecía el "futuro", Luis lo cuestionó: "¿Vos no tenías la información de la denuncia? ¿Vos no veías las fotos? ¿Vos no veías los síntomas?", y continuó: "Ahora es un poco lo que decía la señora Romero el otro día, ahora descubrieron todos, no imaginábamos, no veíamos, no nada".

Sobre Jorge Rial, Luis Ventura expresó: "Hace algunas horas escuché a un filósofo de Munro decir algo así como: 'el que calla es cómplice', si el que calla es cómplice también se podría decir que el que no pregunta es socio, o el que no repregunta es más socio, o el que paga, ¿Compra respuestas?", haciendo una clara alusión al tratamiento noticioso que le dio el presentador de Argenzuela en el mano a mano con Jey Mammón.

Y cerró muy firme: "Esto termina en nada", y completó: "Esto queda en nada, esto queda como Maradona, como Claudio María Domínguez, Candelmo, si querés te sigo haciendo analista".

Luis Ventura: "Operativo Lavandina"

Luis Ventura aprovechó la nota que le realizó Socios del Espectáculo para acusar a ciertos periodistas de estar realizando un "operativo lavanina" para limpiar la imagen de Jey Mammón tras la fuerte denuncia que le realizó Lucas Benvenuto.

Cuando el notero le preguntó por qué Jorge Rial consiguió la nota con el humorista, Ventura sin filtro le respondió: "¿O es un operativo Lavandina? ¿No están lavando acá?".

"¿Por qué no hizo una conferencia de prensa? ¿Por qué solo a un medio? ¿Por qué tenemos que ir al medio donde trabaja una de las personas que está en los chat de Jey? Por qué Julieta Camaño aparece en los chats ¿Por qué no hubo re preguntas? Si él quiere comunicar para que todo el mundo sepa que haga una conferencia de prensa", cuestionó Luis Ventura.

Telefe tomó la decisión de desvincular a Jey de La Peña de Morfi a raíz de la denuncia.

Y continuó su idea: "¿Había preguntas que lo incomodaban? ¿Qué lo incomodaban más que las de Rial o que sabía que Rial iba a preguntar determinadas preguntas y otras no?".

Por último, sin ningún filtro, expresó: "Cada uno hace la entrevista que puede y que quiere, a esta altura del partido hay cosas que no me banco, que Jorge diga que no sabía nada de determinados temas, cuando sabíamos que él estaba al tanto de todo lo que pasaba". "Hay que hablar, hay que mostrar o tenés que pasarte la vida denunciando a todos los que cometen delitos. No me alcanza la vida para hacer todas las denuncias de los delitos que veo en la calle", cerró.