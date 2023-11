Una sorprendente situación se desató en el mundo del espectáculo cuando Luis Ventura se dirigió públicamente a Jorge Rial, haciendo un emotivo pedido relacionado con la situación de Morena Rial, hija del conductor, y su hijo Francesco. Recientemente, la mediática denunció ante la policía un robo millonario en su propiedad de Córdoba: “Fue una situación muy triste la que viví. Me hace reflexionar si me voy a vivir a Buenos Aires”.

Jorge Rial y Luis Ventura

Entre los detalles destacados del asalto, los ladrones se habrían llevado numerosas pertenencias de valor, artículos electrónicos y una gran suma de dinero, estimando unos 8.000 dólares y casi 900.000 pesos en efectivo. Además, según el abogado de Morena Rial, los asaltantes poseían la clave electrónica para ingresar al edificio y ejecutar el robo, señalando que fue planeado.

Ante las declaraciones de Jorge Rial en ‘Mañanísima’, donde aseguró su fuerte amistad y falta de conflicto con Luis Ventura, el periodista aprovechó la situación y se dirigió al conductor de ‘Argenzuela’: “Jorge, ya que soy tan amigo tuyo, ¿te puedo hacer un pedido público? Porque alguna vez vos me dijiste que cuidara a tus hijas. Me lo dijiste en el camarín, me mandaste una carta documento, me denunciaste diciendo que era una cosa peligrosa para una de tus hijas”.

Asimismo, en ‘A la Tarde’, el panelista pidió a Rial que adquiera una propiedad para Morena Rial y su hijo Francesco. “Entonces, yo te quiero pedir, por Morena Rial, que es tu hija, por tu nieto Francesco, comprale una casa, ponela a nombre tuyo, que los impuestos se van a pagar. Y si no te gusta, la casa te queda, pero dale un techo. No te vayas y te laves las manos dos meses para afuera”, arremetió Luis Ventura.

“Si yo soy tu amigo, como vos decís que soy, a mi me cuesta creerlo porque carta documento, te manejas con abogados, en ese mundo, yo no, entonces dale un poquito de amor. Es tu hija y es tu nieto. Y está peregrinando por toda la Argentina”, expresó el panelista.

Luis Ventura apeló a la necesidad de brindar apoyo a Morena Rial y su hijo, instando a Jorge Rial a tomar acción ante la situación actual que atraviesa su hija: “Entonces, te pido que le compres una casa, porque la guita vos la tenés. Si te olvidaste donde la tenés, yo te puedo decir dónde la tenés. Comprale una casita, la propiedad te queda, los impuestos se pagan, y tu hija y tu nieto van a tener un techo”.

P.C