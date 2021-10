Luis Ventura confesó que fue abusado sexualmente por un cura: "Me animé a contarlo"

Después del contundente relato de Toto Suar en PH, muchos famosos comenzaron a contar sus vivencias. En este caso, Luis Ventura recordó el desagradable episodio que vivió cuando era niño con un cura, que hizo público hace unos años en un mano a mano con Alejandro Fantino.

"Sufrí un tema de abuso a los seis años. Mis viejos no se dieron cuenta y tampoco quise decirlo, pienso que mi viejo lo hubiera asesinado", aseguró Luis el lunes feriado en Polémica en el bar, América.

"No fue una cosa ultrajante, fue un tema de abuso desde el sexo oral", agregó Ventura. "Me animé a contarlo cuando mi viejo y mi vieja no estaban, en un programa con Fantino, me salió contarlo. Te cambia la mirada cuando sos padre", sumó.

"En mi vida, con mis hijos, detecté tres o cuatro acciones con incidentes que iban derecho a promover una actitud", finalizó Ventura.