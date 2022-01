Luisana Lopilato hizo un importante anuncio junto a Michael Bublé y sorprendió con un particular look.

La actriz se mostró junto a su marido en un nuevo proyecto laboral que, por el momento, no dio mayores detalles. "Dedicar tiempo al trabajo es una de mis grandes pasiones, y hoy me toca compartirla con la persona que me acompaña en la vida. Que lindo es poder trabajar juntos", expresó la diosa en su cuenta de Instagram.

Luisana Lopilato hizo un anuncio junto a Bublé y mostró un llamativo cambio de look

En el post, la Luisana Lopilato y Bublé aparecen en el backstage de lo que parece un videoclip donde la ex Paola Argento se muestra con un color de pelo distinto y colorado. A pesar de mantener su rubio, la actriz jugó con esta nueva transformación que parece haber sido aprobado por sus seguidores.

¡Mirá!

