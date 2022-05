Luisana Lopilato mostró su look: "Mami canchera"

Luisana Lopilato se encuentra transitando los últimos meses de su cuarto embarazo.

En la tarde de este martes, la actriz decidió mostrar su outfit en redes y preguntó a sus seguidores: "¿Les gusta este look?". Además, escribió: "Mami canchera" y "Me creo mil".

En la foto, Luisana Lopilato lucía un pantalón negro oxford, un top y unas sandalias con plataforma del mismo color y un blazer blanco. El maquillaje resaltaba sus labios y sus pómulos. El pelo, esta vez, decidió llevarlo lacio. El outfit dejaba ver claramente su crecida panza.

Luisana Lopilato, embarazada: Darío Lopilato metió la pata y reveló el sexo del bebé

Darío Lopilato habló de más y reveló el sexo del bebé que esperan Luisana Lopilato y Michael Bublé.

Caption

Durante una entrevista, el actor expresó su felicidad y cómo espera la llegada de un nuevo sobrino. “Se viene otra sobrinita y estamos contentos con el nuevo embarazo de Luisana. Estoy muy ansioso y cuando estuvo Lu la otra vez le besaba la pancita, al igual que hice con mi hermana Daniela. Yo soy de hablarles y jugar con ellas”, dijo en Primicias Ya.

Luego, el hermano de Luisana Lopilato confesó qué hizo un particular presente a la pareja. "Les hice un lindo regalo, algo para el hogar, para la casa. Prefiero no decirlo, pero no es algo del otro mundo. A ella le encantó”, contó Darío.