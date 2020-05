Luisana Lopilato, sobre la enfermedad de Noah: "El cáncer es un camino muy largo"

Luisana Lopilato rompió el silencio y desde Canadá habló de la polémica por los videos con Michael Bublé.

En diálogo con Intrusos, la actriz se refirió a las amenazas que recibió desde Argentina cuando surgieron las versiones de violencia de género. "Me lastimaron mucho. Sentí mucho dolor. Nosotros pasamos por algo muy feo como familia y lo único que tenemos es amor. Después de que te pasa algo así como lo de mi hijo, lo demás no importa", dijo.

Pero a la hora de hablar del cáncer de hígado que atravesó el pequeño Noah asumió: "Me cuesta mucho hablar de eso porque lloro. Pero el cáncer es un camino muy largo. Cada vez que vamos a controles con el nene me angustio. Ahora va a hacerse estudios cada seis meses. Por suerte está sano y crece feliz".

Luego, confesó que él está al tanto de lo que le pasó. "Cuando lo detectaron era muy chico pero ahora él sabe que estuvo enfermo y sobre los tratamientos que pasó y las consecuencias que esos tratamientos le trajo después", contó. "Nosotros seguimos en contacto con otras familias que pasamos lo mismo. También visito el piso donde estuvo internado Noah en Los ángeles cuando todo pasó. No lo digo pero yo me conecto con las personas que pasaron lo mismo que yo. Por eso sentí escribirle a Fede Bal cuando me enteré lo que pasó".