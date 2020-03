La decisión de Luisana Lopilato y Michael Bublé para la cuarentena

View this post on Instagram

Hace un rato hicimos un vivo con Mike (lo pueden ver en mis destacadas 😉) para contarles que nosotros, y toda nuestra familia, decidimos quedarnos en casa todo lo que podamos hasta que esto termine. ¿Estamos enfermos o estuvimos con personas que podrían estarlo? No, pero creemos que en este momento distanciarse es contribuir al bien de todos. Lo más ciudadano hoy es cuidarnos para impedir que esto siga creciendo. Quedemonos en casa 🙏🏼, 15 días o un mes no son nada en nuestra vida. Aprovechemos para leer, ver series y sobre todo pasar tiempo con nuestras familias que son lo más importante que tenemos. Y quienes no tengan la oportunidad de hacerlo por favor sigan las recomendaciones de salud que ya todos conocemos. Por último quiero hacer una mención especial a todo el personal hospitalario alrededor del mundo ❤ que en medio de esta pandemia trabajan sin parar, poniendo su propia salud en riesgo para cuidarnos a todos. Ellos son los verdaderos héroes en estos tiempos y se merecen todo nuestro reconocimiento. #GraciasPorCuidarnos #yomequedoencasa @michaelbuble