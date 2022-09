Luli Fernández contó los motivos por los que la China Suárez "la odia"

Luli Fernández contó que mantiene un vínculo distante con la China Suárez por un especial motivo.

La modelo reveló en Socios del espectáculo que fue por una información que dio sobre ella que la actriz decidió mantener distancia.

"Yo conté el embarazo de Magnolia de la China Suárez. Sí, lo dije al aire, ahí fue el principio del fin. En ese momento empezó a odiarme”, recordó Luli sobre su relación con ella.

En ese momento, la ex de Benjamín Vicuña había decidido mantener la absoluta reserva sobre su segundo embarazo y lo confirmó después de los tres meses de rigor. Luego, Fernández contó cuándo fue el momento en el que la diosa la bloqueó de WhatsApp. “Me bloqueó cuando empecé a trabajar acá”, dijo sobre su rol en el programa de El Trece.

Luli Fernández también acusó a otra reconocida figura

Al parecer, Luli Fernández también mantiene una mala relación con otra reconocida figura.

Tiempo atrás, la panelista de Socios del espectáculo contó que Nicole Neumann la "bajó" de Los 8 escalones del millón, el programa del que es panelista "Nikita".

"En el mes de junio yo tenía varias fechas confirmadas para ir a Los 8 escalones por la ausencia de Nicole. Pero el 14 de junio me comunican que Nicole iba a estar presente. Lo que a mí me llamó la atención es que el día 17 estuvo al aire Sole Solaro, no estuvo Nicole. Esa fecha la tenía yo", contó la modelo.

"Está claro que al ser parte de un programa de espectáculo cuento cosas que pueden incomodar. Pero meterse con el trabajo de un colega es un montón. Te puedo asegurar, Nicole, que las cosas que digo las digo porque me las cuentan y las tengo chequeadas. Del mismo modo que ahora cuento que, efectivamente, las tres fechas que me quedé sin trabajar fue porque vos pediste que no esté", tiró.