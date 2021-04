Macaulay Culkin se convirtió en papá por primera vez

Macaulay Culkin y Brenda Song se convirtieron en papás por primera vez. El actor de Mi pobre angelito y la actriz de Zack and Cody: The Suite life on Deck confirmaron la noticia a la revista Esquire. "Estamos súper cotentos".

Tras casi cuatro años de relación, la pareja recibió a su hija, Dakota Song Culkin, quien nació el pasado 5 de abril pesando casi tres kilos. El nombre elegido por Macaulay y Brenda tiene un significado bastante especial, ya que la dupla decidió ponerle así a su hija en honor a la hermana mayor de Culkin, quien falleció a los 29 años luego de ser atropellada en una carretera de Los Ángeles, California, en el 2008.



