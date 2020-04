Madonna enfrenta el horror en persona por el Coronavirus

A través de un video, Madonna (61) reveló que le tocó vivir uno de los días más difíciles desde que la problemática por el Coronavirus empezó. En tan solo 24 horas, tres personas de su círculo íntimo fallecieron tras contraer Covid-19 y según manifestó, le causó uno de los dolores más intensos. Cabe recordar que la artista donó la suma de un millón de dólares como aporte a la lucha contra la pandemia que afecta al mundo.

"Diario de cuarentena, número 9. No siempre podemos tener un buen día. Y cuando ese indicador llega a 10, necesito, deseo, tengo que salir de mi cuerpo. Una lanza ardiente se abre paso en mi interior y se desliza por mi pierna, y no puedo concentrarme en nada excepto en la idea de una solución, y me pregunto qué forma tomará”, expresó la cantante en la filmación.

Luego, continuó: "En las últimas 24 horas murió mi primo, murió el hermano de mi guardaespaldas, murió Orlando Puerta, una persona que jugó un rol muy importante en mi vida, en términos de llevar mis remixes a tener un lugar en los charts de música bailable, lo cual ocurrió debido a la pasión y el compromiso que tuvo Orlando hacia mi música".

"Obviamente, individualmente y globalmente estamos viviendo un estado de emergencia; debo admitir que me tomó un tiempo aceptar y procesar y modificar mi propio estilo de vida. Necesitamos proteger la salud de nuestros trabajadores, de los más vulnerables, y la de todos nuestros amigos y familias", finalizó la intérprete.