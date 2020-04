El tenebroso video de Guido Süller en medio de la cuarentena

Guido Süller (58) publicó un video en el que muestra el terror que vivió en Zárate, cuando encontró parte de un cuerpo humano a orillas del río. Desde su cuenta oficial de Instagram, el arquitecto compartió una grabación del momento en que vio una mano flotando en medio del agua, al lado de una roca.

En el mismo se lo puede escuchar con total desconcierto y asombro al encontrarse con esta 'pesadilla', tal como él lo expresó: "¿Qué hay ahí flotando? ¿Qué es eso que está ahí flotando? Por favor, no no no, estoy soñando, esto es una pesadilla. Eso es una mano. ¡Es una mano!".

"No, si mas cosas no me pueden pasar. Estaré volviéndome loco ? Ustedes ven lo que yo estoy viendo?", escribió el mediático en sus redes sociales y el post de inmediato recorrió el mundo de la web y estalló de likes y de los comentarios más variados por parte de sus amigos y seguidores en su apoyo.