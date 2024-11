En los últimos días, Vanina Escudero y Denise Dumas se convirtieron en las protagonistas de una inesperada polémica. Se dio a conocer que las mujeres, que compartían una estrecha amistad, están distancias. ¿El motivo? La hermana de Silvina Escudero le sacó el título de madrina de su hija, Joaquina, a su amiga. De allí las dos versiones del hecho.

Cronología del escándalo que enfrentó a Vanina Escudero y Denise Dumas

En 2016, Vanina Escudero y Álvaro Navia se convirtieron en padres por primera vez. Joquina llegó a sus vidas para llenarlos de amor y agrandar la familia. En ese momento, la pareja no dudó en elegir a la madrina de la pequeña: su gran amiga, Denise Dumas. La amistad entre las mujeres dio un paso más, aunque la ceremonia religiosa no se realizó hasta tiempo más tarde, el nombramiento fue de palabra.

Este tema familiar tomó gran relevancia en los últimos días, a raíz de un distanciamiento entre Vanina y Silvina Escudero. Las hermanas enfrentarían una crisis en su relación y de allí comenzó a hablarse sobre algunas actitudes de la mayor, por lo que se dio a conocer la distancia que tomó de algunos de sus amigos, una de ellas es Denise.

El conflicto habría comenzado en 2020, cuando la pareja se instaló en Urguguay por proyectos laborales de Álvaro en su país natal. Con la llegada de la pandemia, Denis no podría haber estado presente en la vida de su pequeña ahijada, este habría sido el motivo por el que más tarde Vanina se comunicó con su, entonces, amiga para comunicarle que se realizaría el bautismo de Joaquina, pero ella no asumiría su rol oficialmente, dejándola fuera de este momento.

“Durante cinco años fui madrina y esto pasó hace un par de años después de la pandemia. Es incómodo para todos", indicó Denise Dumas en LAM (América). Y detalló: “El aviso fue ‘te aviso que no vas a ser la madrina’. Me parece que se arrepintieron. Pero es la decisión de ellos y fue un caso particular. Yo no me imagino por qué motivo le diría a algún padrino o madrina de mis hijos cuatro años después que no”.

Tal como indicó Denis, la decisión habría sido tomada al menos dos años atrás y salió a la luz ahora. Por su parte, Vanina hizo su descargo enviando un mensaje a LAM: "Nos fuimos a vivir a Uruguay y particularmente a Joaquina, le costó mucho adaptarse. Ella quería bautizarse, ya con cinco años, hoy tiene ocho. Y yo sentí que no podía regalar más ausencias. Hacía años que no la veíamos a Denisse, por lo menos dos, y Joaquina no tenía ningún tipo de contacto con ella. Ella necesitaba amor”.

En este sentido, las dos versiones del tema tiene una discrepancia respecto a cuándo fue la comunicación de la decisión. Por su parte, Denise indica que fue un día antes del evento del bautismo, mientras que Vanina indica que no fue así. Actualmente, quien ocupa ese rol en la vida de la pequeña es su abuela, la mamá de la bailarina. Lo cierto es que la relación entre las dos artistas quedó totalmente rota y no existe diálogo entre ellas.