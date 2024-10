Aunque pensamos que su relación era inseparable, las hermanas Escudero, Silvina y Vanina, están pasando por un distanciamiento en su vínculo. Así lo confirmó Fernanda Iglesias en el programa LAM. "¿Están peleadas las Escudero?", le consultó Ángel De Brito a la periodista.

Silvina y Vanina Escudero

Cuando Fernanda dio la información, el conductor de LAM se encontraba de vacaciones. Es por esto que el lunes 30 de septiembre, cuando Ángel volvió al programa, volvieron a hablar del tema. La periodista le respondió a De Brito: "Sí, eso fue lo que dije. Yo lo conté".

Luego, detalló: "Están peleadas porque empezaron juntas un emprendimiento de bikinis, de trajes de baño, y Vanina tenía muchos problemas de tiempo con los hijos, que esto que lo otro, empezaron los desencuentros". Además, Fernanda Iglesias agregó que "se bajó Vanina, quedó solo Silvina".

Lo que más llamó la atención de este distanciamiento entre las hermanas Escudero es la información que brindó la periodista para concluir el tema. "Justo era el cumpleaños de Silvina. Vanina no fue y no la saludó en redes", confirmó Fernanda Iglesias.

En ese momento, Nazarena Vélez le consultó a su compañera "¿Se sabe por qué Vanina volvió a Uruguay?". La periodista respondió que "no, no se sabe" y concluyeron la cuestión.

Silvina Escudero habló del supuesto distanciamiento con su hermana Vanina

Después de la información que trascendió en LAM, Silvina Escudero habló con Teleshow y declaró sin problema del tema. Según lo que contó la bailarina, con su hermana Vanina, comparten y trabajan en diversos proyectos juntas, algunos de estos están más avanzados que otros.

Silvina y Vanina Escudero

"La verdad es que estamos con mil cosas, y aunque a veces no coincidimos en muchas cosas, siempre laburamos juntas, como cuando hicimos el pet shop. Toda la vida fue así, y este año seguimos trabajando con la marca de bikinis", explicó Silvina.

Silvina y Vanina Escudero

Respecto al no saludo en redes sociales de Vanina Escudero por el cumpleaños de Silvina, la participante del Cantante 2024 dijo: "No me saludó ¿Qué querés que haga? Si ella no me quiso saludar en redes sociales, no puedo hacer nada, ahora pregúntenle a ella por qué no lo hizo porque yo desconozco los motivos".

Silvina y Vanina Escudero

Silvina Escudero no le da mucha importancia al tema, cree que es un hecho menor que se amplifica por haberse hecho público. "Nunca me pelearía con Vanina por laburo, no hay chance. Amo a mi hermana, no es una pelotudez, es real, la tengo tatuada. Y la palabra 'pelea' es muy fuerte, puedo tener diferencias, haber discutido, pero pelearme, no hay chances. Yo a mi hermana la amo, siempre fue mi prioridad y no hace falta ni que lo diga", concluyó la bailarina.

C.S.