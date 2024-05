Magui Bravi, con su hijo Galileo de casi cuatro meses en brazos, se sincera al hablar de su experiencia con la maternidad. “Es lo más hermoso que me pasó en la vida, es felicidad plena y, a la vez, lo más difícil. Me habían contado cosas, pero recién ahora entiendo lo que vive una mamá en estos primeros meses. La maternidad es preciosa, pero es el trabajo más difícil que me tocó”, dice la actriz, quien posó para Caras con su bebito en la intimidad de su casa.

Magui Bravi transitaba un embarazo de riesgo (su bebé tenía bajo peso debido a una arteria que no funcionaba bien y problemas con la placenta) cuando al final debió afrontar una cesárea de emergencia. “Fue todo bastante traumático, no es que me pude preparar para un parto soñado. Me hicieron un control a las cuatro de la tarde y a las cinco lo sacaron. Galo nació a término, en la semana 37, pero estuvo en Neo. Fue muy duro. No fue color de rosa. Ahora, todo es felicidad”, admite la actriz.

Magui Bravi sobre la maternidad

“Nadie te cuenta todo lo que implica…son un montón de sensaciones, decís: '¿Qué hago con todo eso? ¡Éste no es mi cuerpo!'. Admiro a las que fueron mamá…es hermoso y, a la vez, una vida nueva. Yo estuve con depresión post parto. Fue duro no tener más la panza. Extrañaba ese estado. No puedo explicarlo…Llo- raba el bebé, lloraba yo. Recibí ayu- da y estuve con una psicóloga. Y, al mes, ya pude empezar a disfrutar”, confiesa Magui Bravi a corazón abierto respecto a las sensaciones que ge- nera el puerperio. “A mi me gusta hablar de la maternidad real. No plantearla como algo color de rosa, porque no es así”, agrega.

“Todo se acomoda finalmente y después empezás a disfrutar. Pero una vida depende de vos y aparecen miedos que no tuviste nunca. Me encontré a las cuatro de la mañana mirándolo dormir. Me paraba al lado de la cuna. Todo te lo planteas, googleas cosas que no tenés idea”, detalla la actriz, quien reconoce haber congelado óvulos años atrás, porque sentía que no era el momento adecuado.

“Sabía que quería ser mamá por eso hice la criopreservación a los 30. En ese momento, encima, me dijeron que iba a ser difícil quedar embarazada. Sacamos muy pocos óvulos y me dijeron que empezara a buscar porque iba a ser complicado. Fue todo un tema seguir agarrando trabajos sabiendo que estaba pos- poniendo ser mamá. No podía disfrutar de ninguna de las dos cosas”, admite Magui Bravi.

“Estaba en mi momento soñado, porque siempre quise hacer cine, pero a la vez sabía que estaba dila- tando ser madre. Y se ve que en un año de muchísimo trabajo relajé la cabeza y quedé embarazada natu- ralmente. Al final pasé un montón de años pensando en que estaba haciendo mal las cosas”, explica la actriz, en pareja con el papá de su bebé desde hace 14 años. “Con idas y vueltas, reconozco. Él hace tiempo quería ser papá y me esperaba”, afirma.

Y sobre la personalidad de su niño, asegura: “Es un acuariano amoroso. Me doy cuenta que está muy conectado conmigo. Él nota cuando yo estoy bien. Le encanta jugar, es súper despierto, ya dice ¨ajo¨ (risas). Es todo lo que está bien. Ya duerme seis horas de co- rrido. Hacemos colecho y le en- cantan los cuentos sensoriales”, dice con emoción Magui, quien decidió volver a estar activa, de a poco, al mes y medio del nacimiento de Galileo.

“Me hizo bien volver al trabajo y tomarme un tiempo para mí. Ir a entrenar una vez por semana, en- contrarme con una amiga. Cuesta al principio, pero después te das cuenta que lo necesitás. Lo dejo con el papá o con una nanny y confío, porque vuelvo y estoy mucho mejor. A veces salgo simplemente a caminar, vivo cerca del río, me voy una hora y cuando vuelvo soy otra mamá. Hace bien. Es impor tante darse tiempo para una, aceptar la ayuda. Yo al principio decía que no, que quería estar ciento por ciento para mi bebé, y después me dí cuenta que era necesario”, concluye Magui Bravi, a punto de volver a filmar, junto al director Pablo Yotich, además de esperar el es- treno de otra de las películas que la tiene en su elenco, “María”, el 13 de junio, de Gabriel Grieco y Nicanor Loretti, con Sofía Gala a la cabeza.

