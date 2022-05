Maite Lanata: “No me esperaba que Luna Lunati volviera a El Marginal”

Maite Lanata hizo parte de tres de las cinco temporadas de El Marginal, una de las producciones argentinas con mayor éxito a nivel nacional e internacional, creadas por Sebastián Ortega. Su personaje, Luna Lunati, la hija de un poderoso y oscuro juez, creció a lo largo de sus cinco temporadas, al igual que lo hizo ella en la vida real.

La actriz, que interpretó este personaje en diferentes momentos de su vida, habló en exclusiva con la Revista CARAS y narró cómo fue la experiencia de construir y darle vida a Luna Lunati; asimismo, contó cómo su papel fue tomando carácter a medida que avanzaban las grabaciones.

PH: Julieta Horak. Maite Lanata en El Marginal.

Maite Lanata llegó a la producción de Netflix cuando aún era una adolescente. Gracias a su talento, fue convocada para que interpretara a Luna Lunati. No hubo casting, solo un llamado. La producción sabía que en ella, encontrarían el personaje que El Marginal necesitaba para darle ese inicio a la serie. El estreno de la serie se dio el 2 de junio del 2016.

Revista CARAS: ¿Qué representó el papel de Luna Lunati para vos, en tu carrera?

Maite Lanata: Representó un gran desafío. Fue un personaje muy ambiguo, con una especie de doble cara, no por el personaje, sino por estar posicionado en dos momentos muy distintos de la vida de Luna Lunati.

La tercera temporada fue una precuela de la primera y yo teniendo 18 años, tuve que interpretar nuevamente al personaje de la uno, donde tenía 15 ó 16. Eso me generó un desafío grande, el poder encontrar de vuelta el personaje adolescente, que ya me quedaba chico en edad y después encontrarme en la temporada cinco, ya como una abogada, que en realidad, me queda grande en edad. ¡Bueno, reconstruir todo eso llevó un desafío!

Revista CARAS:¿Cuál fue tu escena más difícil de hacer. Desde lo emotivo y lo actoral?

Maite Lanata: Una escena de la temporada uno, cuando Pastor llega a buscar a Luna a la casa quinta. Fue una escena donde tenía que estar muy nerviosa y le decía a él que salgamos, que él está armado y que vayamos a cagarlos a tiros a todos. Me gustó como quedó la escena.

La escena fue dirigida por Luis Ortega. Sobre todo fue un logro de Luis, el haberme llevado a sentir esas emociones y cómo logró modificar un par de cosas en mi guion para que la escena tenga esa adrenalina y esos nervios. Estoy muy contenta por esa escena, pero también fue bastante difícil hacerla y coordinarla.

PH: Vivi Maggio. Maite Lanta.

Revista CARAS: Tu personaje fue clave en la primera temporada de la historia, y en el hilo de la serie, vuelve una Luna totalmente cambiada, madura, profesional y más cerca de Pastor. ¿Esperaste en algún momento que tu personaje de Luna, tomara el protagonismo que tuvo en la quinta y última temporada?

Maite Lunati: No, es más, cuando estábamos haciendo, “100 días para enamorarnos”, con Juan, siempre decíamos. “Pastor y Lunita tienen que volver”. Creo que lo decíamos un poco en chiste, pero un poco, no sé, deseando eso. ¡Y bueno, volvió nomás!

Yo sí deseaba que vuela. Yo soy fanática de El Marginal y requería que vuelva Pastor. No me imaginaba que volviera Luna, pero sí me esperaba que volviera Pastor; y volvieron los dos.

PH: Instagram oficial de Maite Lanta.

Revista CARAS: ¿Cómo te preparaste actoralmente para darle vida a Luna Lunati?

Maite Lanata: Yo principalmente preparo los personajes con mi madre, Vivi. Ya hace bastante tiempo que preparamos los personajes juntas, y este, la identidad que tuvo Luna Lunati, la verdad que fue principalmente creada por Luis Ortega.

El personaje inicialmente no se llamaba Luna y de repente el nombre apareció en pleno rodaje. Inesperado también, porque uno siempre va con el nombre del personaje sabido. Eso también fue interesante de El Marginal, que fue medio creando en carácter de Luna a medida que íbamos rodando.

PH: Julieta Horak. Maite Lanata en El Marginal.

Revista CARAS: ¿Cómo preparaste el personaje?

Maite Lanata: Es uno de los personajes que en realidad poca previa tuvo. Pero sí, en el rodaje, se fue creando esa personalidad. Si era contestataria, ¿qué contestaba? Si era una ricachona o ¿por qué reaccionaba de una u otra forma? Entonces fuimos Luis, mi vieja y yo creando a Luna Lunati.

PH: Vivi Maggio. Maite Lanta.

Revista CARAS: ¿Cómo fue trabajar en el carácter de Luna Lunati ya como una abogada?

Maite Lunati: La Luna de la quinta temporada la preparé con Juan Minujín, porque Juan iba a dirigir las escenas de Luna y Pastor, entonces desarrollamos y preparamos un poco los guiones. Le dábamos la intención que queríamos en cada escena. Hicimos dos o tres reuniones por zoom ya que al estar en pandemia no podíamos juntarnos y bueno, después muchos intercambios de mensajes, de escritura e interviniendo un poco los guiones, pero obviamente con la base de los guionistas, le dimos un poco más de cuerpo.

PH: Julieta Horak. Maite Lanata en El Marginal.

Revista CARAS: En una de las escenas, luego de que Luna Lunati se da cuenta de que Pastor fue quien mató a su papá (Juez Lunati), ella le dice que “sabía muy bien quién era su padre”. ¿Qué piensa Luna de Pastor, lo considera una víctima de su padre o el personaje empezó a sentir algo más por él?

Maite Lanata: Yo creo que Luna sí lo considera una víctima de su padre, y a su vez, también, empieza a tener una admiración por Pastor. Porque es el único personaje que termina demostrándole un poco de cariño verdadero a Luna, si bien James,“Colombia”, en la primera temporada le demuestra una especie de cariño, es el secuestrador. Pero era un poco más de estrategia lo que Luna tenía con “Colombia”, que una emoción verdadera.

Acá siento que con Pastor, lo que sucede, es que siente una admiración y que quiere devolverle algo de lo que él le dio en la primera temporada. Porque sabe que aún no sabe que es el asesino de su padre, pero sí lo que tiene en claro, es que fue él quien la sacó de la cárcel, entonces quiere devolverle un poco lo que le dio.

Revista CARAS: ¿Cómo es actuar con Juan Minujín?

Maite Lanata: ¡Hermoso! Encima no solo la experiencia de actuar, sino de ser dirigida por él y autodirigiendose él mismo en las escenas que hacíamos juntos. Fue bueno ese vínculo que se armó. Cuando hay un director que transita la actuación, el director que pasó por ser actor, tiene como una emoción desbloqueada y la dirección viene con otra mirada, que es más comprensiva. ¡Muy linda experiencia!

PH: Instagram oficial de Maite Lanta Y Juan Minujín

Revista CARAS: ¿Te gustó el final de la historia? ¿Qué opinión te merece el final?

Maite Lanata: Sí, me gustó, hasta el bailecito. Hablo del baile porque salió en todos lados y fue muy controversial. A mí me gusta el final, siento que la historia retomó en el baile final, algo de la poesía que tenía en la temporada uno, y que por ahí se abandonó en el medio, así que me pareció un buen cierre.

Contás con varios premios, entre ellos un Martín Fierro, y más de 20 producciones entre cine y televisión. Hace unos años Maite le comentaba a La Nación, que a su mamá, Vivi, no le gustaba mucho la idea de que se metiera en el mundo de la actuación, pero eso cambió con el tiempo.

PH: Instagram oficial de Maite Lanta.

«Eso que dije fue muy al principio de mi carrera. Yo quería estar en la Tele y ninguno de mis dos papás querían saber nada de la actuación. Como les insistía tanto, mi vieja dio el brazo a torcer e investigó, y dijo: “bueno, pero bien cuidada”, y es el día de hoy que trabajamos juntas», aclaró Maite.

Como cualquier madre, Vivi quiere lo mejor para su hija y es por eso que siempre le aconseja a su hija que procure no defraudarse a sí misma, que escuche y que intuya. “¡Por ahora le estoy haciendo caso!”, expresó la actriz.

El 2022 continúa para Maite Lanata con mucho trabajo y encarando proyectos de alto prestigio. Actualmente, trabaja con un nuevo personaje de la segunda temporada de El Reino de Netflix. Para el segundo semestre de este año, un poco más avanzado el año, se estrenará “El jardín de bronce 3” de HBO Max.