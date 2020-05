Maite Lanata cumplió sus 20 años en plena cuarentena: "Al principio me deprimí"

La expectativa por los preparativos de su cumpleaños número 20, para el que imaginaba una fiesta y posterior viaje para celebrar el cambio de década, quedó desdibujada cuando en la última cadena nacional el presidente Alberto Fernández extendió la primera fase de la cuarentena. “Al principio me deprimí un poco porque eran mis veinte, un número redondo. Pero después en el día estuvo bien, me disfracé con una corona de diario que me hice que decía 'Corona Fest', para levantar el ánimo, y empecé a bailar con música en la tele. Hice Zoom con toda mi familia y justo cayó el día que tenía clase de canto, entonces también me lo cantaron ahí", le confesó a CARAS, Maite Lanata.

"Regalos recibí muy pocos, por el contexto, sólo comida: asado, chocolates y torta”, contó la joven actriz, quien ante todo elige el humor para sobrellevar el encierro. Con charlas de teatro dictadas por Instagram, clases de canto en Zoom y torneos de ajedrez online mediante una aplicación del celular, la actriz no abandona su costado más lúdico. “Es verdad que aumentó mi tiempo en pantalla, pero algunas cosas están buenas, como las charlas a escuelas, porque siento que sigo trabajando y te saca la mente de la cuarentena", agregó..

"Intenté hacer yoga y ejercicios también, pero no pude. Sí estuve bastante creativa haciendo un espejo con mosaicos, con vidrio, pintando paredes y acomodando el galpón. Al estar acá le pude dar más bola a la casa”, asumió una de las actrices de “La Corazonada”, el nuevo thriller de Netflix protagonizado por Luisana Lopilato con estreno el 28 de mayo. Maite, como tantas actrices, debió frenar temporalmente sus proyectos para 2020. “Iba a hacer la obra 'Bodas de Sangre' en el Teatro San Martín con ensayos en mayo, y la tercera temporada de 'El Jardín de Bronce'. También me llegó un proyecto de documental de 'Grooming' (acoso virtual) para hacerlo cada uno en su cuarentena donde sos tu propio director, y está bueno”, cerró.

