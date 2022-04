Instagram

Los panelistas y periodistas de Intrusos, Maite Peñoñori y Lucas Bertero, hablaron con LAM y dieron su opinión sobre el actuar de la abogada Ana Rosenfeld, luego de que el programa sacara al aire las denuncias de las exclientas que la acusan de estafadora.

Lucas Bertero reconoció que el cruce que tuvo al aire de Intrusos con Ana, fue muy incómodo para él. El panelista afirma que los trató de una forma que no es la correcta y acuñó esa manera de hablarles, a un estado de enojo de la abogada. “Nos desacreditó y nos trata de bobos y nosotros estábamos presentando documentos con pruebas. Hubo dos notas de clientas que contaron su situación”.

Maite Peñoñori y Lucas Bertero le redoblaron la apuesta a Ana Rosenfeld.

Bertero aseguró que jamás había visto a Ana Rosenfeld actuar de la forma en que lo hizo. “Vino con los tapones de punta y creo que no está acostumbrada a las respuestas y tiene que acostumbrarse, es una angelita. Tiene que estar a la altura de las angelitas”, agregó el periodista.

Lucas no se quedó con la espinita y le sacó el archivo a Ana Rosenfeld de famosas que no quedaron contentas con sus servicios profesionales. El periodista trajo a colación el caso de Moria Casán, en el que, según contó él, Rosenfeld le hizo perder dos autos con el juicio de Xavier Ferrer Vázquez. También le nombró a Beatríz Salomón, Maria Eugenia Ritó y hasta Pampita, entró en su lista, junto con Viviana Canosa.

Maite Peñoñori y Lucas Bertero le redoblaron la apuesta a Ana Rosenfeld.

“Nos trató como si ella fuera Marilyn Monroe”, dijo Luchas y completó: “No fue una buena decisión salir al aire en caliente”.

Maite Peñoñori también dio su opinión y afirmó que Ana Rosenfeld les habló con soberbia por el hecho de que ellos no son abogados. La panelista aseguró que entiende su enojo porque Ana está defendiendo su trabajo, su imagen y su credibilidad. “En lo que mostramos, no había nada trucado, no había nada que sea mentira”, remarcó.

“No me gusta cuando te quieren correr. Yo vengo de familia de abogados y la carrera de licenciatura en Comunicación dura lo mismo que la de Derecho, tampoco es que sea Física Cuántica”, le criticó Maite a Ana, y agregó, “Nos quiso tratar de brutos”.

Maite Peñoñori y Lucas Bertero le redoblaron la apuesta a Ana Rosenfeld.

La palabra de Ana Rosenfeld

Ana Rosenfefd fue abordada por el móvil de LAM minutos antes de abordar su avión para Miami, y aseguró que ella hizo las cosas bien, que hay pruebas que así lo respaldan y negó de nuevo las acusaciones que se dijeron en Intrusos. También negó que haya iniciado o que piense hacer una demanda en contra de Yanina Latorre.