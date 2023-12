María Belén Ludeña es conocida por gustarle mucho la moda y siempre combinar a la perfección sus atuendos. Recientemente, la periodista sorprendió a sus seguidores al publicar un espectacular sorteo con todos sus vestidos.

Todos los majestuosos vestidos que María Belén Ludueña sortea para impulsar la moda circular

La esposa de Jorge Macri quiere impulsar la "moda circular". La periodista subió un video en donde aparece con distintos vestidos: "Se que estamos pasando por un momento difícil y se me ocurrió una idea. Tengo varios vestidos que me han regalado, en algunas oportunidades emprendedoras para visibilizar su laburo y me gustaría sortearlo para ustedes".

María Belén Ludeña planteó este sorteo para que lo ganen cuatro mujeres y se lleven dos vestidos cada una. La periodista vio una forma de fomentar la "moda circular" y sorteará ocho vestimentas. En las que se encuentra el look que utilizó en la Gala de 30 años de CARAS y el del Colon de la asunción de Javier Milei que lo prestó su amiga Mariana Gallego.

María Belén Ludueña y Jorge Macri

"Quiero terminar el 2023 poniendo en práctica una idea que me dieron uds! Aprovecho también para visibilizar el concepto de MODA CIRCULAR Es muy fácil", escribió en su cuenta de Instagram. También reveló que el sorteo será el 30 de diciembre.

AF.