Majo Martino se hizo muy amiga de Silvina Luna en el último tiempo y el fallecimiento de la modelo le pegó muy fuerte. La periodista conoció a la ex Gran Hermano en "El Hotel de los Famosos" y desde ese momento su vínculo se fortaleció.

Majo Martino y Silvina Luna

Majo se sinceró en LAM y se quebró en llanto recordando a su amiga. "Desde el comienzo pegamos onda y desde el primer día en Canal Trece, cuando hicimos las promos para el programa, a partir de ahí fuimos tan compañeras", comenzó la periodista.

Majo Martino entre lágrimas recordó a Silvina Luna

"Fue mi gran compañera y yo de ella. A veces, los vínculos que se dan en un reality son vínculos muy fuertes", dijo Martino. "Porque Silvina es una mujer, todos somos únicos, pero Silvina era luz, amor, siempre tenía la palabra justa. Siempre me llamó la atención de ella que siempre era para solucionar las cosas, nunca era hablar mal de alguien", se sinceró la periodista después de que Ángel De Brito le dijera que siempre estaban juntas.

Desde el estudio comentaron que nunca escucharon a Silvina "hablar mal" o "mostrar rencor" contra Aníbal Lotocki. Majo sobre eso respondió: "Es que creo que es un trabajo espiritual muy grande, que creo que tiene que ver con su esencia. Yo creo que su esencia es luz. Es una mina irremplazable, nadie reemplaza a nadie, pero la conexión que yo tenía con ella es irremplazable."

"Tenía un amor en su mirada, en su aconsejar, en recibir tus palabras en el reality, cuando nos conocimos, ella me contaba de su tema de salud, nunca la escuché hablar mal de este asesino", siguió la ex Hotel de los Famosos.

Majo Martino recordó la última vez que fue a comer con Silvina Luna: "Hay algo que quiero decirlo porque me lo dijo ella este año, fuimos a comer y me dijo algo que me deja muy tranquila, me dijo que ella fue muy feliz. No lo decía despidiéndose ni nada. Que hasta ahora había tenido una vida como si fuera una mujer de 80 años. Pensar en eso me da una tranquilidad enorme".

AF.