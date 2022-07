Majo Martino confesó si tuvo sexo con Locho Loccisano en el Hotel de los famosos

Majo Martino estuvo esta noche de invitada en LAM.

Allí fue consultada sobre varios temas, entre ellos, por supuesto, su relación con Locho Loccisano.

"Se dio todo de manera muy natural", comenzó diciendo la influencer.

Seguido a esto, Ángel De Brito fue directo con una pregunta: "¿Tuvieron mucho sexo dentro del reality?". Con una incomodidad notoria, Majo Martino respondió: "No, todo se dio afuera del reality". El conductor, dándose cuenta de su reacción, le señaló: "Te ponés nerviosa, Majo".

De invitada también estaba Silvina Luna, a quien Ángel De Brito le hizo la misma pregunta con respecto a Martín Salwe. "Hubo toqueteo bajo de las sábanas", respondió la modelo.

Las fotos de Locho Loccisano y Majo Martino, más enamorados que nunca en las calles porteñas.

Las fotos de Locho Loccisano y Majo Martino, más enamorados que nunca en las calles porteñas

Son lindos, frescos y protagonizan un romance que nació en “El Hotel de los Famosos”. Locho Loccisano (28) y Majo Martino (37) se conocieron en el reality conducido por “Pampita” Ardohain y Chino Leunis que se emite por la pantalla de El Trece.

Dicen que mucho antes del programa, él solía escribirle mensajes por las redes sociales y cuando estuvieron juntos compartieron charlas cómplices y hasta durmieron en la misma cama aunque no pasó de un simple acercamiento.

Las fotos de Locho Loccisano y Majo Martino, más enamorados que nunca en las calles porteñas.

Cuando Majo Martino dejó el programa fue una de las invitadas al cumpleaños de él y Cuando ella festejó el suyo, Locho fue el invitado especial y la llenó de regalos y mimos: “Para mi cumpleaños me mandó un desayuno y un oso… Me regaló ropa también ¡Estuvo divino!”. dijo ella en uno de los tantos programas de TV a los que estuvo invitada.

Hace unos días, CARAS los sorprendió en un paseo por Villa Crespo y las fotos evidencian el romance. “Locho es una persona hermosa, cariñosa, muy inteligente, Un pibe que no tiene nada de tonto. Es un chico muy respetuoso, familiar y humilde. Físicamente me parece muy lindo, con una mirada dulce. Justamente no es mi tipo de hombre pero me atrajo su personalidad, la forma en que me mira, quiere y cuida. El sabía que para mí, un té es una caricia al alma y cuando me veía mal en el hotel, me hacía un té calentito. Me atrajo lo amoroso y buena persona que fue conmigo”, le confesó ella a una amiga. Majo fue una multifacética productora en Ideas del Sur, periodista y panelista y hasta se lució en la pista del ‘Bailando...’ en 2017.