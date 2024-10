El mes de octubre fue declarado por la OMS como el mes rosa, con el objetivo de hacer consciencia sobre el Cáncer de Mama. Para eso, en Luzu TV decidieron tratar el tema con una mujer que lo vivió en carne propia. Majo Riera, la mamá de Lali Espósito, reveló cómo fue su camino personal y emocional cuando se enteró que tenía la enfermedad. De esta manera, dejó un mensaje para reflexionar sobre la importancia de las emociones.

Majo Riera, la mamá de Lali Espósito, reveló cómo fue que supo que tenía cáncer

Todos los 19 de octubre, Majo Riera busca concientizar sobre el cáncer de mama, a través de sus redes sociales. En todas las ocasiones, envía un mensaje hacia aquellas mujeres que también lo padecieron, e incentiva a hacerse los estudios correspondientes. Sin embargo, y habiendo pasado casi 3 años del tratamiento, la mamá de Lali Espósito decidió pronunciarse de una manera más original. Su hija, Ana Espósito, la invitó a "PLP", su programa en Luzu TV, y le consultó cómo fue que supo que tenía cáncer y cómo se encuentra en la actualidad.

"En plena pandemia, me salvó el haber tenido consciencia y haberme hecho los estudios, que me los hago todos los años", comenzó el relato. Si bien contó que no sentía dolores ni ningún síntoma, Majo afirmó: "Me encontré con el diagnóstico de cáncer de mama, que fue una piña a mi vida. En la familia, ya veníamos con una situación dolorosa y similar, que había tenido que verlo, así que teníamos todo a flor de piel". Riera expresó en referencia a la muerte de su sobrina, tras tener cáncer. Además, indicó que sintió miedo al momento de hacer su primera quimioterapia, pero también aseguró que sabía que tenía que darlo todo.

"Fue el día que más miedo tuve. Pero hice todo lo que tenía que hacer, incluido raparme y perder mi pelo. Pero no quiero dar un mensaje de todo lo que sucede con los procesos. Quiero decir que le presten atención al cuerpo, y a las emociones", reveló Riera, sobre sus primeras acciones. De esta manera, invitó a que le den un espacio a las emociones corporales, ya que son las que acompañan en todo momento. Su separación con su esposo, después de 35 años de matrimonio, fue la manera que ella encontró para sentirse mejor.

"En ese momento me sentí acompañada, pero también me separé. Me fui a vivir sola. Cuando vos estás en ese estado de vulnerabilidad, lo que más necesitas es que el otro te ponga el hombro, no la angustia. Yo tomé la decisión de tomar otro camino", expresó. Y además indicó que le comunicó su decisión a sus hijos a través de una llamada de zoom y fue Lali quien le ofreció que se vaya a su casa, ya que ella estaba viviendo en España. En esta línea, afirmó: "No volví a enamorarme, y no quiero tener pareja".

Por otro lado, explicó que en esos días ya no tiene cáncer, pero continúa con un tratamiento inhibidor de hormonas, dado que la enfermedad era hormonodependiente. "Cambie mi alimentación, no por la enfermedad; hago casi los cinco días de la semana ejercicio; y trato de elegir con quién estar", agregó. Y cerró la reflexión: "Las mujeres de mi edad, hoy en día, tenemos una expectativa de vida y felicidad muy espectacular. Entonces, cuanto mejor nos cuidemos emocionalmente, y después lo demás, la pasamos bomba. Así que solo voy a decir que hay que prevenir, alimentarse y estar bien rodeado".

Tras emocionar a todos, Majo Riera decidió contar una anécdota de esos días: "Me atendí en el Hospital Austral. Mientras esperaba para hacerme los rayos, había una copa de un torneo de fútbol. El día que yo termine esto, voy a decirle a la secretaria que me quiero sacar una foto con la copa. Cuando salgo el último día, se lo pido y me saqué la foto". En un mes de concientizar sobre el Cáncer de Mama, la madre de Lali Espósito reveló cómo lo vivió ella y envió un mensaje emocional a todos.

A.E