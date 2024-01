Mar Lucas es la exnovia del cantante Rusherking. Ella es una influencer surgida de TikTok, tiene 21 años y fue la novia del santiagueño después de que él haya terminado su relación con la China Suárez. La tiktoker fue apuntada por Pochi de Gossipeame tras repetir varias veces los moños por los que Suárez salió a declarar hace apenas unos días.

Días atrás, apenas estaba comenzando el 2024, la China Suárez salió al ataque contra sus haters, quienes la criticaban por vestir un look con moños blancos. "Pero qué manera de romper los huevos con la edad. Y todas mujeres. Me visto como quiero, muestro el culo, a veces uso moños, a veces trenzas. Un día me pinta vestirme cómoda y deportiva, al día siguiente elegante. No me etiqueto ni encasillo yo, menos lo van a hacer ustedes. Metanse los mandatos que les hicieron creer donde más feliz los haga. Feliz año", declaró La China.

La China con moño

Qué detalle fashion le copió Mar Lucas a la China Suárez

Pochi de Gossipeame descubrió un patrón que comenzó a seguir la española durante el último tiempo. Después del escándalo de la China, que terminó en la argentina subiendo una foto que data de 2018 de ella con moño, Mar fue discreta pero, igualmente, se unió a la polémica.

Mar Lucas

Mar Lucas demostró en sus redes sociales que estaba al tanto de todo lo que estaba sucediendo con la China Suárez. En la historia que subió Pochi se la ve a la exnovia de Rusherking luciendo moños en cuatro ocasiones diferentes durante este tiempo. Los usó como filtros en Instagram, para atarse el cabello e, incluso, como emoji para subir sus fotos. ¿Una picante indirecta o una simple casualidad?

