Marcela Kloosterboer, fue la invitada de lujo el día de ayer domingo, en La Peña de Morfi, en donde fue entrevistada por Georgina Barbarossa, conductora del ciclo. Entre las preguntas, la actriz habló sobre su presente laboral, ya que dentro de poco estrenará la obra Un plan perfecto, además recordó sus inicios en los medios y reveló el motivo de por qué no quiere exponerse a sus hijos en redes y en la televisión.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz comparte imágenes de sus distintos looks, marcados de tendencia, postales tiernas con sus hijos, Otto y Juana, frutos de su relación con Fernando Sieling, los cuales siempre evita mostrar su carita, para no exponerlos en las redes sociales. Vale recalcar, que Marcela es una de las artistas más bajo perfil del ambiente y así lo aclaró en La Peña de Morfi:

El look que eligió Marcela Kloosterboer

'’Por eso también cuando me preguntan si me gustaría que mis hijos trabajen, digo que no, no es la misma época que hace 25 años atrás, en cuanto a la exposición y a las redes sociales", explicó, tras contar lo mucho que sufrió de chica en sus inicios como actriz y que siempre intenta no mostrar a sus hijos en televisión.

El look total denim de Marcela Kloosterboer

Para asitir a La Peña de Morfi, Marcela Kloosterboer optó por llevar en su estilismo, un material que es uno de los favoritos en la moda: el jean, clásicos de clásicos, ya que es uno de los aliadas que nunca falla. Lo llevó en un total look denim, es decir vestido y botas en una tonalidad celeste, algo gastado.

El vestido en cuestión da la ilusión de pollera y camisa unidas, sin embargo, es un sólo atuendo que consta de mangas aglobadas o princesa, el largo es casi midi y pegado al cuerpo. Complementó el outfit con unas botas a las rodillas y un makeup en tonos marrones y rosados para marcar sus ojos miel y llevó el pelo ondulado.

D.M