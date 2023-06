Marcela Kloosterboer, es una de las actrices más reconocidas de nuestro país, inició su carrera desde muy chica, a los 8 años empezó teatro y su primera aparición en la televisión fue en el programa infantil, ‘’Amigovios’’ cuando tenía 12 años. Con el paso del tiempo, la actriz se hizo un lugar entre las figuras de la TV y pronto volverá a los escenarios con la obra ‘’Un plan perfecto’’.

El día de ayer, estuvo de invitada en La Peña de Morfi y habló sobre su presente laboral, recordó su pasado actoral al ver clips de su primera novela cuando era pre adolescente. A raíz de este tierno recuerdo, Marcela reveló el motivo por el que no le gustaría que sus hijos, Otto y Juana, estén expuestos en los medios.

Otto Sieling, hijo de Marcela Kloosterboer

"A los 12 tenías ese look. Ahora a los 12 ya sos una bomba’’, expresó la actriz sobre cómo lucía en sus primeros pasos como actriz y continuó: ‘’Por eso también cuando me preguntan si me gustaría que mis hijos trabajen, digo que no, no es la misma época que hace 25 años atrás, en cuanto a la exposición y a las redes sociales", sentenció.

Marcela Kloosterboer reveló cómo viven sus hijos la exposición y por qué no los muestra en redes

Durante la charla, la actriz reveló lo mucho que le costó ser conocida a medida que fue ganando reconocimiento: "Yo a mis hijos no los muestro, a mí me costó ser famosa, salir de trabajar y que me conozcan en la calle me costaba al principio, Era muy chica, yo tenía un mundo privado, eso de irme con mis primas a la playa y de repente que me tenga que sacar de la playa la policía, me daba hasta miedo", manifestó Marcela, quién mantiene un perfil bastante bajo a comparación de otros actores y actrices.

Juana y Otto, hijos de Marcela Kloosterboer

Luego, Georgina Barbarossa le consultó: ‘’¿Tus hijos cómo lo viven?’’, y la actriz le respondió: "A ellos no los hago muy partícipes y son cero cholulos, con la gira de Un plan perfecto vinieron a la gira, a Montevideo, y estaban jugando con los hijos de Paula Chaves y Pedro Alfonso en el hotel, cuando yo estaba por hacer la función, y le dije a Fer ''¿los traés a los chicos?'', deciles si quieren venir a ver la función'. Y ellos 'no, no. Gracias ma'. Yo trato de no hacerlos partícipes de esto. Trato de mantener el mundo privado alejado de lo que es mi trabajo y de la exposición", cerró Marcela Kloosterboer.

D.M