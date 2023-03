Marcela Kloosterboer reveló que le molestaba que la consideren linda: “Sentía que eso tapaba el talento”

Marcela Kloosterboer tuvo una temporada muy exitosa en Villa Carlos Paz, protagonizando la obra Radojka, junto a Emilia Mazer. La actriz es una de las más importantes de la escena local hoy en día, pero le costó mucho tiempo reconocer su propio talento actoral, más allá de su belleza natural.

En una entrevista con Pronto, Kloosterboer habló sobre sus inicios en el teatro y la televisión y explicó cómo tuvo que afrontar el hecho de que los directores la quieran por su aspecto físico.

Marcela Kloosterboer.

“Sé que está bueno ser lindo y mi mamá siempre nos decía a mí y a mi hermano, que es hermoso y para mí él es el lindo de la familia, que es importante ser lindos y que eso te abre muchas puertas. Yo un poco renegué de eso de chica porque, al ser actriz, siempre se reconocía la belleza y sentía que eso tapaba el talento”, expresó la actriz.

Luego, continuó: “Entonces pensaba: ‘Bueno, pará, estoy actuando hace diez años y solo me reconocés que soy linda’. Un poco me jodía. Siento que es algo que está bueno y a mí me gusta cuidarme para estar bien y verme bien, pero sé que no es lo más importante. Nunca lo usé demasiado a mi favor’”.

Marcela Kloosterboer.

La actriz recordó una charla que tuvo con Isabel Macedo sobre este tema, quien le dijo: “Vos sos tan linda porque no te das cuenta”, preguntándole si en verdad no se daba cuenta.

Kloosterboer reveló cuál fue la respuesta que le dio a su colega en su momento, mostrándose un tanto desconcertada con su situación. “No te podría decir que no le doy bola porque tampoco es que salgo con los pelos desprolijos o mal vestida. Sí que me importa y soy exigente conmigo misma, con estar bien y entrenar. Me cuido la piel y me ocupo pero no es algo que haya puesto delante en mi vida”, reflexionó la actriz.

H.O