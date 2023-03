Marcela Kloosterboer recordó una divertida anécdota con Agustina Cherri: “Nos escapamos de la grabación y fuimos al shopping”

Marcela Kloosterboer y Agustina Cherri son íntimas amigas desde hace muchos años. Desde muy chicas están en la industria de la televisión y han crecido juntas a través del tiempo.

Ahora, como dos de las actrices más importantes de la Argentina, Kloosterboer recordó sus inicios con Agustina, y contó una de las travesuras que hicieron en su adolescencia como actrices.

Marcela Kloosterboer y Agustina Cherri.

En una entrevista con Pronto, la actriz que protagonizó la obra Radojka esta temporada en Carlos Paz expresó: “Un día, me acuerdo de que estábamos grabando en Martínez y nos fuimos las dos al Unicenter a pasear. Como teníamos un bache de un ratito en medio de una grabación, nos fuimos pero se nos hizo tarde y nos estaban esperando todos para volver a grabar. ‘Chicas, ¿dónde están?’, nos preguntaban y nosotras en el shopping”.

Kloosterboer reflexionó sobre esta amistad que se formó entre ellas y consideró que fue importante para su crecimiento, al no poder tener una niñez normal. “Compartimos esa etapa de la infancia adolescencia y estaba bueno porque al no tener a la tarde a tus amigas del colegio, al menos compartíamos tiempo nosotras”, explicó.

Marcela Kloosterboer.

Su vínculo se fue afianzando aún más a través de los años, por lo que continúan siendo muy cercanas. Agustina Cherri recientemente se convirtió en mamá nuevamente y, aunque Marcela no conoció al pequeño todavía, dijo que próximamente lo va a hacer, una vez de vuelta en Buenos Aires. Además, reveló detalles sobre el nacimiento de Bono: “Hablé el día anterior del nacimiento con ella y la cosa venía re verde… No quiero contar mucho porque es su intimidad, pero pensé: ‘Pobre, va a tener que esperar un montón porque ni cerca’. Me pasó con mis hijos que se re atrasaron y pensé que a Agus le iba a pasar lo mismo. Pero al otro día nació y no lo podía creer”, cerró.

H.O