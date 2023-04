La separación de Fátima Floréz y Norberto Marcos conmocionó al mundo del espectáculo, ya que un mar de especulaciones empezó a crecer alrededor de la ex pareja. Una tercera en discordia, conflictos económicos y muchas más dudas que siguen dando de qué hablar. En Intrusos, Marcela Tauro se encargó de explicar una teoría que podría explicar está inesperada ruptura.

Durante el programa, en donde hablaban sobre el quiebre de la pareja, la periodista expresó: “Para mí el clic fue que ella quiere ser mamá y él no quiere que sea madre”, aseguró Marcela Tauro, acerca que la maternidad podría ser el verdadero motivo. Cabe recordar, que el ex representante de Fátima tiene hijos grandes, por lo que Marcos no estaría interesado en volver a ser padre.

Fátima Floréz y Norberto Marcos

Fátima Flórez habló sobre los rumores de infidelidad y la tercera en discordia

En diálogo con Socios del Espectáculo lograron hablar con Fátima Flórez para que cuente un poco sobre su separación con Norberto Marcos: "¿Es cierto que en una discusión le recriminaste un viejo amorío que él tuvo con Triana, la pareja de Mariano Martínez?", le consultó el periodista a la imitadora. Sin embargo, no recibió una respuesta: "Chicos, no tengo idea de nada. No escuché nada, no sé nada porque vengo de Córdoba, Carlos Paz", respondió entre risas.

Triana Ybañez

También se le consultó a Fátima Flórez sobre una supuesta carta de documento que ella le habría enviado a Norberto Marcos, su ex representante y ex productor, para que deje de manejarle la carrera. Parece que a Fátima esta pregunta la agarró por sorpresa y le cambió la cara en un instante. "No, no, no, no. No tengo nada de qué hablar", respondió a Pablo Layús con notorio nerviosismo.

D.M