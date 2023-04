Marcelo Corazza ya se encuentra en su domicilio de Tigre, donde fue detenido dos semanas atrás luego de un allanamiento, por orden del juez Sánchez Sarmiento. El productor de Gran Hermano rompió el silencio y asegura que es inocente.

Marcelo Corazza fue detenido hace dos semanas a partir de una investigación por la División de Trata de Personas de Buenos Aires, quienes intervinieron las líneas telefónicas para confirmar que la red de prostitución seguía activa desde 1999. La causa que enfrenta el productor es sobre corrupción de menores y, a pesar de haber sido liberado, sigue bajo investigación policial.

"Soy inocente. Estás mas que claro que soy inocente. No puedo hablar más por ahora", expresó Corazza ante el grupo de periodistas que se acercó hasta su hogar para obtener testimonio. Sin detenerse, Marcelo ingresó a su casa e ignoró las preguntas de la prensa.

Corazza insinuó que no sabe si presentará una demanda contra quien lo haya denunciado, ya que se encuentra en la espera de una resolución judicial. "No sé que voy a hacer ahora, no le deseo a nadie lo que me pasó a mí", reiteró el productor.

Detalles de la liberación de Marcelo Corazza

Desde Intrusos, Flor de la V destacó el comportamiento tranquilo de Corazza al entrar a su casa, tras la causa que lo persigue por corrupción de menores. A la conductora le sorprendió que no haya llegado con operativo policial y que haya hablado con la prensa. "Se lo ve abatido", expresó.

Fue el juez Sánchez Sarmiento quien firmó la orden de liberación luego de haber estado prisionero en el penal de Ezeiza. Sin embargo, además de continuar bajo la lupa de la investigación por integrar una supuesta banda de pedofilia, el productor fue embargado por 2 millones de pesos.

Marcelo Corazza cuando fue detendio

La noticia cayó como una bomba para los televidentes, quienes manifestaron su repudio mediante las redes sociales. Con la detención de Corazza y la denuncia por abuso sexual infantil contra Jey Mammón, los usuarios están sensibles y Telefe quiere despegarse a toda costa de los acusados.

Los detalles de la denuncia contra Marcelo Corazza

La investigación comenzó el 24 de octubre de 2022, al mismo tiempo que Corazza comenzaba a trabajar en la última edición de Gran Hermano, luego de una denuncia de una presunta víctima que hoy en día es adulto. “A Corazza lo menciona la Víctima 1. En uno de los abusos él cuenta cómo llevaban, cómo después de un tiempo los empezaba a entregar a amigos y supuestos clientes”, detalló Pablo Kablan en A la Barbarossa.

Según la declaración de la víctima, el delito fue entre 1999 y 2001 cuando el denunciante tenía entre 12 y 14 años, mientras que Marcelo Corazza había ganado la primera edición de Gran Hermano en Argentina.

