El pasado jueves 12 de diciembre, se publicó el primer adelanto del reality “Los Tinelli”. La serie seguirá a la familia del conductor en un viaje a Punta del Este, donde los escándalos surgieron por la presentación de Milett Figueroa. El mismo mostró una discusión que hubo con respecto a su presencia en la casa, sobre todo porque Candelaria y Micaela Tinelli estaban en desacuerdo. Ante esto, y por la repercusión que tuvo el mismo, la modelo peruana decidió romper el silencio y pronunciarse al respecto.

La respuesta de Milett Figueroa a las hijas de Marcelo Tinelli tras el primer trailer de su reality

En el adelanto del reality, Marcelo Tinelli revela que llevó a Milett Figueroa a la casa de Punta del Este, sin haber avisado a su familia. Al llegar a la propiedad, las hijas del conductor se encuentran con la modelo y su papá en una etapa muy acaramelada de ambos. Ante esto, Candelaria es la primera en expresarse "Me parece que antes lo tendría que haber hablado, lanzó. Por su parte, Micaela añadió: "Si yo estuviese conociendo un novio, una pareja y voy tres meses, claramente no me vendría acá a la casa de Uruguay. Estás a prueba cuando venís por primera vez".

El tráiler deja ver que hubo un conflicto muy picante por la llegada de Figueroa. Por eso, en LAM, decidieron buscarla y consultarle cómo había sido convocada para el reality. "Marcelo me propuso estar en la serie. Él me invitó a pasar las vacaciones en Punta del Este y me había avisado que estaban filmando. Me preguntó si quería estar y le dije ‘bueno dale’”, reveló. Sin embargo, no dejó pasar los dichos de las hijas de su novio.

"Está bien las cosas que decían las chicas, todavía no nos conocíamos. He compartido con ellas. Desde que Cande se fue a vivir a España y las pocas veces que llega, compartimos cada vez que podemos y siempre nos hablamos, hablamos por redes, celular", relajó a los espectadores, que temían una mala relación. Además, aclaró: "No pretendo ser ni la madrastra de nadie ni la amiga de nadie. Se va a formar un vínculo si es que así se da. No hay que forzar nada. Lo que uno fuerza, siempre tiene fecha de caducidad".

Sin embargo, no se dejó pasar por encima, respecto a las críticas de los constantes besos con Marcelo y su joven edad. "Recién nos estábamos conociendo, yo estaba muy nerviosa. Tenía que pasar tiempo con mi novio, imagínate si dos novios no se besaran, qué feo sería. Yo tengo un novio para besarlo todo el día", expuso. Y, por último, sentenció: “No soy tan joven tampoco, no se habla de edades. No sé qué edad tienen, son comentarios que se van a ir dando, no han puesto los comentarios que yo también dije, se van a ir dando. Hay cosas fuera de contexto”.

El reality de “Los Tinelli” promete una seguidilla de polémicas familiares y cómo fueron resolviéndolo con el tiempo. El adelanto se viralizó en redes sociales y provocó todo tipo de comentarios, sobre todo por esta discusión que surgió entre Milett Figueroa y las hijas de Marcelo Tinelli. Solo el tiempo, y la serie, dirán cuál es su actual relación y cómo fueron esos días en Uruguay.

