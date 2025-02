Después de confirmar su romance hace varios meses, Milett Figueroa y Marcelo Tinelli se encargaron de mostrarse enamorados en las redes cada vez que pudieron, compartiendo viajes, encuentros y salidas casuales. Sin embargo, ahora el foco de su relación está puesto en una posible separación.

Cuando surgen los rumores pero los involucrados no dan declaraciones al respecto, se vuelve más difícil deducir lo que está pasando, y la vida íntima de la pareja parece estar en juego en base a las hipótesis de separación que no dejan de crecer a su alrededor.

Crecen los rumores de separación entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa.

De todas formas, es de público conocimiento que esta relación no es el típico romance pasional en donde todo es color de rosas, pero más allá de las diferencias, ninguno salió a admitir una ruptura. Aunque los medios siempre parecen estar un paso adelante: las señales de las últimas semanas abrieron la posibilidad de nuevos romances y una ruptura que no se confirma por lazos laborales.

Marcelo Tinelli dejó en claro su vínculo con Milett Figueroa a través de las redes

De igual manera, son todos rumores, y Marcelo Tinelli decidió callarlos con una foto junto a Milett Figueroa a través de Instagram. Después de pasar las fiestas separados y acrecentar la posibilidad de una crisis, aunque luego salieron a explicar esa distancia, el conductor televisivo ha intentando desmentir esa ruptura a toda costa.

Sin embargo, la teoría sobre que la separación no se blanquea por el reality familiar de los Tinelli, no deja de crecer, ni siquiera cuando se muestran juntos. Debido a esto, el papá de Juanita y Candelaria intenta dejar en claro que el vínculo continúa, y con una foto a través de sus redes confirmó lo que sus seguidores dudaban.

El pasado viernes Milett llegó a Punta del Este, donde se encuentra su pareja, para pasar días a su lado, dejando en claro indicios de una reconciliación, o de un romance que nunca terminó. De esta forma, Tinelli decidió romper el misterio y publicó una selfie donde se muestra abrazado y feliz con su novia, demostrando a través de la misma que pasaron una tarde de verano en la pileta.

La foto con la que Marcelo Tinelli desmintió su separación con Milett Figueroa.

Por su parte, la foto es sencilla: una pareja abrazada y sonriente, con dos emojis de corazones fogosos agregados a la historia de Instagram. Así, Tinelli negó, incluso, los rumores que lo vinculan con la modelo Chloe Bello, quien declaró al respecto y no negó nada: “No me gusta hablar de mi vida privada. Por más que soy modelo o digan ‘salió con tal’, soy re perfil bajo. Ya se verá lo de Marcelo. Hablen con él porque es él el conocido, no yo”.

De igual manera, Marcelo Tinelli se encargó, sin hablar al respecto, de dejar en claro que su vínculo con Milett Figueroa continúa. Más allá de la razón, el conductor le mostró a sus seguidores que su noviazgo se mantiene y que los días de verano y pasión con su pareja aún no se terminaron.

