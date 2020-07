¿Más cerca? El guiño de Marcelo Tinelli a Guillermina Valdés

Marcelo Tinelli compartió una curiosa foto en sus redes sociales que encendió las alertas, ¿se reconcilió con Guille Valdés?.

El conductor de ShowMatch subió a su Insta Stories la imagen de un producto de belleza que pertenece a la línea de su ex mujer, Guiv Care.

Antes de este post, el periodista dejó otro curioso mensaje, en medio de las especulaciones por una posible reconciliación con la empresaria. "Me gusta la calma que da el tiempo, porque lo que alguna vez sentimos como un huracán, hoy vemos que era el viento abriéndonos camino", disparó.

Días atrás, vincularon a Tinelli con Romina Malaspina a quien señalaron como una posible candidata. Sin embargo, la figura de Canal 26 desmintió cualquier acercamiento. "La verdad es que no lo conozco, una sola vez fui al piso del Bailando y no he tenido trato con él, me parece atractivo, no lo conozco en persona y no he tratado con él", contó en Intrusos.

A pesar de estas versiones, algunos trascendidos aseguran que el empresario quiere reconquistar a su amor y que esta separación lo mantiene devastado.

¿Será esta la señal para una segunda oportunidad?