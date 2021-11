Ayer en una nueva emisión de La Academia, Marcelo Tinelli se metió en la feroz pelea que tuvieron Roberto García Moritán y Flavio Azzaro en el programa “Polémica en el bar”. El conductor de ShowMatch manifestó de qué lado está.

Recordemos que Moritán le había echado en cara al panelista que no lo conocía nadie: “Las únicas veces que vi que te subieron en notas a Twitter fueron cuando me puteaste a mí. Ahora veo que te viniste preparado”, le dijo.

“¡No te conoce nadie, mostro! ¡Sos el marido de Pampita! ¡Nada más! ¡El día que te deja Pampita, te ponés un maxikiosco!”, saltó con furia Azzaro.

Marcelo Tinelli se metió en la fuerte pelea entre Roberto García Moritán con Flavio Azzaro.

Luego, hasta Pampita se metió en la discusión y defendió a su marido diciendo que "no se trata a un invitado así" a lo que Flavio dijo: “Yo no hubiera hablado de ella, pero hoy ella pone un posteo, listo, salgo y contesto. Sino no hubiera hablado, si mi cuestión era con el marido. Capaz que sí pasó algo que no sabemos, capaz que él llegó a la casa y llegó afligido, capaz que llegó afligido”.

Finalmente, Marcelo el habló del tema, mientras presentaba al jurado del certamen. “Hoy, de vestido blanco… Ella tira unos misiles con una sonrisa para algunos lados que son tremendos. Después, salió en todos lados”, dijo el conductor sobre Pampita. Luego terminó tomando partido por el nuevo legislador porteño: “Banco a Moritan siempre, siempre. Siempre lo voy a bancar”, cerró categórico.

Roberto García Moritán visitó Polémica en el Bar, donde Flavio Azzaro lo castigó sin piedad al aire y el empresario no se quedó atrás. Todo terminó en un momento de alta tensión al aire.

Flavio Azzaro se concentró en criticar la exposición de García Moritán. “Discúlpeme marido de Pampita, le hago una consulta... ¡Pero es el marido de Pampita! ¡Es un elogio que te digan marido de Pampita!”, exclamó el panelista ante las críticas de sus pares.

“Le iba a preguntar al marido de Pampita a qué se dedica porque si es economista es un desastre porque dijo que el dólar iba a llegar a 400 pesos”, dijo. “Las únicas veces que vi que te subieron a Twitter en notas fueron las veces que me put… a mí, y ahora veo que te viniste preparado”, le respondió Roberto.

El papá de Ana se levantó algo ofuscado pero sin perder el respeto nunca y fue a una de las cámaras a enviar un mensaje a los televidentes. “Por favor, súbanle notas porque sino, pobre, tiene que pute… cuando no estoy. Ahora por lo menos me lo dice de frente. Tiene que hablar de mí, de mi familia, porque si no, no lo levanta nadie”, señaló ante los gritos de Azzaro.

“¡Andá a jugar con el ex de tu mujer al fútbol, bol…! ¡Vergüenza te tiene que dar! ¡Si no sabía que venías! ¿Qué te pensás, que sabíamos que venías vos? ¡No te conoce nadie, mostró! ¡Sos el marido de Pampita! ¡Nada más! ¡El día que te deje Pampita, te ponés un maxikiosco!”, disparó Azzaro con mala leche.

