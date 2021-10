Tras un durísimo cruce en vivo, Tinelli le declaró su amor a Guillermina Valdés: \"Lo hermoso que es trabajar con vos\" 

En la última emisión de La Academia, Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés fueron protagonistas de un tenso cruce. La modelo se negó a elegir una de las tres bailarinas seleccionadas para que se sumara al certamen como pareja del novio de Hernán Piquín. Luego a Marcelo se le ocurrió hacerlos desfilar y en ese momento Guillermina se negó a cumplir con el pedido de su pareja. Tras el picante ida y vuelta al aire, Tinelli le dedicó un tierno mensaje en redes sociales.

"Yo las conozco y las quiero mucho a todas. Es una oportunidad divina para las tres. Es muy difícil para mí y no quiero decir nada, no puedo porque no soy quién. Prefiero abstenerme. Lo siento", comenzó diciendo Guillermina Valdés sobre la elección de la bailarina que acompañaría a Agustín Barajas.

Tras un durísimo cruce en vivo, Marcelo Tinelli le declaró su amor a Guillermina Valdés: "Textual"

Sorprendido por la respuesta de Valdés, Marcelo comentó: "Se empaca y es difícil moverla. Esto es como decir ‘no desfilo’. No es que se van a quedar ofendidas. Te lo estoy pidiendo. Por favor te lo pido, mi amor. ¿Podés, por favor, votar a una? Te pido por favor, me arrodillo y quiero que lo justifiques".

Al negarse a la posibilidad de desfilar en la pista de ShowMatch, la pareja de Marcelo Tinelli agregó de manera tajante: "Que desfilen Caro y Jime, ¿cuál es el problema? Que desfilen que a ellas les sale. Fui mala modelo, lo he reconocido públicamente. En la pasarela pisaba huevos".

Tras un durísimo cruce en vivo, Marcelo Tinelli le declaró su amor a Guillermina Valdés: "Textual"

Como protagonista del tenso cruce que se vivió al aire, Valdés agregó: "Yo puedo elegir ¿o no? ¿Qué te agarró hoy? ¿Qué te pasa? La mujer puede elegir hoy, y yo tengo la suerte de tener un hombre que me deja elegir qué hacer o qué no hacer. Soy una mujer privilegiada, ojalá todas tengan esa suerte". En ese momento, el conductor de ShowMatch le preguntaba a la jurado los motivos que le impedían desfilar, y Valdés cerró diciendo: "¿Qué te pasa? Después dicen que nos peleamos, dale amor. Andá a conducir, dale, dale. Tenés que meter tres parejas, dale".

Tras un durísimo cruce en vivo, Marcelo Tinelli le declaró su amor a Guillermina Valdés: "Textual"

En el día de hoy, Marcelo Tinelli publicó una tierna foto junto a Guillermina en Instagram. “Cada noche vuelvo a descubrir lo hermoso que es trabajar con vos @guillevaldes1 !!! Te disfruto a cada minuto como compañera, me divierto con vos en cada frase, en cada mirada!! Te AMO!!” escribió el conductor junto a emoticones de corazones.

FF