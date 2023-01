El pasado fin de semana, Marcelo Tinelli tuvo un impensado gesto con su ex, Guillermina Valdés, al aparecer junto a su hijo Lolo en el estreno de la obra que la actriz está encarando en Mar del Plata.

Tras la foto juntos en camarines, Marce habló con la prensa y aclaró que “tengo la mejor relación con Guille. Tengo muy buena relación, gracias a Dios. La mejor relación que podemos tener es tener un hijo como Lolo. Uno se separa como pareja, pero no se puede separar de ser papá”.

“Hay muy buen diálogo, siempre. No hay ningún problema, al contrario. Está todo más que bien. Cuando Lolo me dijo,le dije ‘dale’. Me salió de golpe. Me encantó traerlo”, explicó Tinelli sobre los motivos que hicieron que se animara a viajar para apoyar a su ex.

Sin embargo, en medio de la nota, el cronista Santiago Rivas Roy, le hizo un comentario a Tinelli que lo descolocó. Y es que le comentó la frase que había dicho Guillermina sobre él, en donde lo definió como “un gran chico. Merece una gran chica. Seguro Marcelo me lo va a contar”.

Incómodo, Marcelo intentó responder lo mejor posible: “Bueno, le agradezco. No sé. Es rarísimo eso. Pero está bien”, aseguró y agregó tajante: “Yo no podría decir eso al revés. Yo no diría nunca eso, pero si ella lo siente así, me parece bárbaro. Yo no tengo novia ni podría estar diciendo eso al revés. Como ‘vamos a comer los cuatro’ o ‘los tres con Lolo’, no podría. Para qué…”.

Por último, arrojó: “Hipócrita no quiero ser. Y no quiero decir que ella lo sea. Si ella lo siente así, perfecto. Yo no lo siento”, cerró Marcelo.

Guillermina Valdés reflexionó sobre los vínculos amorosos que tuvo con Marcelo Tinelli y Sebastián Ortega

En una entrevista para ¡Hola! Argentina sentenció que no volvería a tener relaciones ‘’simbióticas’’, como las que vivió con sus exparejas: "Hablo del respeto a lo individual, a lo que me representa, a lo que me hace bien... Y eso nunca lo viví y no porque haya tenido una mala relación sino porque fueron otros aprendizajes. Fueron vínculos más simbióticos porque yo también era así”.

Guillermina Valdés en una nota para El Planeta Urbano, compartió detalles sobre una etapa importante de su vida y de la que está viviendo: su soltería.

Un mes atrás, Guille contaba: "Siento que la soltería está muy estigmatizada. Yo nunca había estado más de seis meses sola, en toda mi vida, y ahora siento que está muy bueno. Muchas veces es necesario el autoconocimiento, la autopercepción’’.

Y acotó: "Yo nunca me había dado esa oportunidad y estoy muy a full con mi laburo, muy conectada con mis hijos, y teniendo unos tiempos que no puedo creer que sean solo míos", cerró la modelo.