En plena temporada de verano y obras de teatro, Marcelo Tinelli hizo un viaje relámpago hacia Mar del Plata y se reencontró con Guillermina Valdés, su ex pareja y madre de su hijo Lorenzo.

A pesar de los conflictos y las contradictorias declaraciones de la ex pareja, Guillermina Valdés y Marcelo Tinelli siempre expresan que su relación finalizó en buenos términos y que por el bien de Lorenzo intentan dejar afuera los problemas. Por esta razón, Tinelli quiso mostrarle su apoyo a Valdés y fue a ver la obra "39 Escalones", protagonizada por la actriz.

El mensaje de Guillermina a Marcelo luego del reencuentro

El inesperado encuentro no solo tuvo lugar en el teatro, sino que Marcelo y Guillermina se dirigieron hacia un café para seguir compartiendo el momento juntos. Guillermina Valdés le agradeció su presencia con dos historias de Instagram y un amoroso texto que podría significar la existencia de una chispa. "Ayer vino el ariano más cariñoso y generoso de todo el sistema solar y que quiero con todo mi corazón. Gracias siempre rey", fueron las palabras que Valdés le dedicó a Tinelli.

"Gracias. Me encantó la obra, la disfrutamos mucho con Lolo y la rompés en el escenario", fue la respuesta del conductor de Eltrece a través de su cuenta de Instagram. En las butacas, Marcelo estuvo acompañado de su hijo, quien es muy apegado a la actriz y disfruta de verla trabajar.

El reencuentro de Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés

Hace unas semanas, Guillermina confesó que estuvo saliendo con algunos pretendientes, pero que no tiene intenciones de comprometerse en una relación seria. La actriz admitió que "me encantaría que Marce conociera a alguien y estuviera bien". Sin embargo, a Marcelo Tinelli no le gustó el comentario y admitió que sería un hipócrita si le deseara lo mismo a ella. "Yo no podría decir eso, sería un hipócrita. Ojo, no quiere decir que ella lo sea, pero no podría decir lo mismo", respondió el conductor.

Cande Tinelli confirmó su separación de Coti Sorokin

En septiembre, en plena separación de Cande Tinelli y Coti, Ángel de Brito contó por qué la hija de Marcelo Tinelli habría decidido ponerle punto final a su romance. "Cande Tinelli le dio salida a Coti por su ego enorme, parece que era infumable y se quejaba de los viajes que hacía con su familia", contó el conductor de LAM en Twitter.

A pesar de su perfil bajo, Cande fue quien decidió romper el silencio y confirmó en el programa de América cómo es su situación con el músico. ."Hay un impasse pero prefiero no hablar. Está todo bien igual, con la mejor de las mejores, lo adoro, pero sí hay un impasse", dijo.

